HSBC miglior banca al mondo per il 2017 secondo Euromoney

HSBC è stata nominata oggi come Migliore Banca al Mondo dalla rivista Euromoney nei suoi annuali Awards for Excellence. Il premio, uno dei più prestigiosi nell’industria dei servizi finanziari, riconosce la trasformazione di HSBC sotto la guida di Stuart Gulliver e del suo team, secondo Euromoney. HSBC è stata inoltre nominata Migliore Banca al Mondo nei Mercati Emergenti.

“Il premio come Migliore Banca al Mondo è un fantastico riconoscimento di quello che HSBC ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Il premio attesta le sfide e i cambiamenti attraverso cui siamo passati, il duro lavoro richiesto per rendere HSBC la grande banca che noi conosciamo, e i risultati che stiamo ottenendo”, ha dichiarato Stuart Gulliver, CEO del Gruppo HSBC.

Il premio come Migliore Banca al Mondo - il riconoscimento più importante della premiazione di Euromoney – è stato ritirato da Gulliver ad un evento tenutosi alla Torre di Londra, in Gran Bretagna. Samir Assaf, CEO del Global Banking e Business Markets di HSBC, ha ritirato il premio per la Migliore Banca di Investimenti al Mondo nei Mercati Emergenti. “HSBC è oggi una banca globale che non solo esiste, ma lavora”, ha detto Euromoney. “È posizionata meglio che mai per trarre vantaggio dalla sua core value proposition di finanziare operazioni cross-border e scambi commerciali. HSBC ha un’eccezionale business globale che continua a portare buoni risultati agli shareholders e che aiuta i clienti a realizzare le loro ambizioni internazionali”. Gli Euromoney awards comprendono 20 premi globali, più di 50 premi locali, premi per la migliore banca in circa 100 paesi, e il premio globale per la Migliore Banca al Mondo.