Hsbc, tonfo di oltre il 20% dei profitti. Ue e Usa zavorrano il business

Europa e Stati Uniti pesano sul business di Hsbc, la prima banca britannica e colosso continentale che nel terzo trimestre dell'anno ha accusato un tonfo dei profitti del 23%. Il gruppo, con sede a Londra ma attivo in tutto il mondo e in particolare in Asia, dove genera la maggior parte dei suoi profitti, ha realizzato un utile netto di 2,9 miliardi di dollari tra da luglio a settembre, rispetto ai 3,8 miliardi realizzati nel terzo trimestre del 2018.



Hsbc sta cercando di ridurre i costi per assorbire l'impatto della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti e della Brexit. Noel Quinn, Ceo ad interim, supervisiona un piano per tagliare 4 mila posti di lavoro, ovvero il 2% della forza lavoro globale. "Alcuni settori della nostra attività, in particolare in Asia, hanno resistito in un contesto difficile nel terzo trimestre", ha affermato in una nota che accompagna la pubblicazione dei risultati.



"Tuttavia, in alcune aree, la performance non è stata accettabile, in particolare l'attività dell'Europa continentale, nel Regno Unito e negli Stati Uniti", ha aggiunto. Quinn sembra indicare che sono in atto misure drastiche, ma la banca non fornisce dettagli sulle ristrutturazioni che potrebbero essere avviate, ma specifica che gli investitori saranno informati prima del febbraio 2020, quando saranno pubblicati i risultati annuali.



"I piani che avevamo non sono più sufficienti per migliorare le prestazioni di questi settori, date le minori prospettive di crescita delle vendite", ha affermato. "Stiamo quindi accelerando i piani per rimodellarli e spostare il capitale verso una migliore crescita e opportunità di rendimento". Nel trimestre, l'utile ante imposte è diminuito del 18% rispetto allo stesso periodo del 2018 a 4,8 miliardi di dollari.



Segno del peso sempre maggiore assunto dall'Asia nel conto del colosso bancario, nel terzo trimestre sono stati realizzati profitti al lordo delle imposte pari a 4,6 miliardi di dollari. Hsbc ha registrato una performance "resiliente" a Hong Kong, ma anche una perdita al lordo delle imposte di 424 milioni di dollari in Europa, a fronte di un utile di 634 milioni nel terzo trimestre del 2018. Hsbc ha anche visto il suo utile al lordo delle imposte precipitare del 36% nel Nord America a 299 milioni di dollari.