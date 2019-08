I cinesi sfidano Salini-Impregilo. Offerta per Condotte. Rumors

Una manifestazione d’interesse presentata fuori tempo massimo. Dopo cioè che l’advisor Mediobanca ha fatto la scrematura delle 22 proposte ricevute nell’asta aperta. Ma che i banchieri di Piazzetta Cuccia ammetteranno alla data room che consentirà lo svolgimento della due diligence post-ferragosto dopo però averne sollecitato una proposta un po’ più concreta. Il colosso mondiale cinese delle costruzioni, China State Construction Engineering Corporation (Cscec) ha fatto un’ offerta su Condotte d’acqua, il gruppo romano di grandi opere, finito in amministrazione straordinaria e che il campione nazionale Salini-Impregilo vuole portare nell'orbita di Progetto Italia.



Lo scrive il Messaggero, secondo cui fra le offerte ricevute, solo 15 accederanno alla fase successiva della data room: ci sono, per citarne le più conosciute, Salini Im- pregilo, Pizzarotti, Maltauro, Rizzani de Eccher in tandem con Illimity (la cordata si era già fatta avanti con una proposta solo finanziaria), Icm, Cimolai, Macquarie, Toto Costruzioni, gruppo Vitali, Equitix, De Sanctis costruzioni. 181,5 miliardi di dollari di ricavi, 3,1 miliardi di profitti, un totale attivo di 272,7 miliardi e un patrimonio netto di 18,7 miliardi, i cinesi hanno messo gli occhi sul ramo core di Condotte (in asta anche il ramo non-core) costituito da 13 commesse.



Quali sono? Il quotidiano romano le elenca: il potenziamento della tratta ferroviaria fra Roma e Viterbo, il Policlinico di Caserta, il tunnel del Brennero, il lotto diretto della strada Lioni-Grottaminarda, la Galleria Piano di San Filippo, la Città della salute a Sesto San Giovanni (Milano), il nuovo Porto di Otranto, il carcere e la Biblioteca di Bolzano, il tunnel del Brennero, la nuova linea Alta velocità Tlelat-Tlemcen in Algeria, il progetto della nuova Autostrade Roncade sempre in Algeria.