I-Com nell’Alliance of Global Think Tank (GTIPA) per promuovere l’innovazione

L’Istituto per la Competitività, I-Com, ha aderito al Global Trade and Innovation Policy Alliance, una rete internazionale di think tank che si dedica alla promozione della liberalizzazione del mercato, frenando il cosiddetto “mercantilismo dell’innovazione” e incoraggiando i governi a ricoprire ruoli proattivi nel sostegno all’innovazione e alla produttività. L’obiettivo dell’Associazione è rifuggire da un lato il liberismo estremo, che nega un ruolo attivo ai governi, e dall’altro il populismo anti-globalista.



Con l’ingresso di I-Com, l’Alleanza conta oggi 19 membri: Bay Area Council Economic Institute (USA), C.D. Howe Institute (Canada), Center for Global Enterprise (USA), Center for Social and Economic Research (Polonia), Competere (Italia), Free Market Foundation (Sud Africa), Fundación Idea (Messico), Geneva Network (UK), ICRIER (India), Information Technology and Innovation Foundation (USA), The Legatum Institute (UK), The Lisbon Council (Belgio), Macdonald-Laurier Institute (Canada), Shanghai Institute of Science and Technology Policy (Cina), Swedish Agency for Growth Policy Analysis (Svezia), Taiwan Institute for Economic Research (Taiwan), Taiwan Research Institute (Taiwan), TicTac de la CCIT (Colombia).



“Per I-Com, questa adesione rappresenta un traguardo importante per aumentare l’efficacia, a livello italiano e europeo, di un approccio di policy aperto all’innovazione e alla globalizzazione”, ha dichiarato Stefano da Empoli, Presidente di I-Com. “Un processo decisionale che funzioni è il risultato di un’ampia collaborazione tra le nazioni. Pertanto, anche la catena di influenze legata a questi argomenti deve necessariamente essere allargata e avere un orientamento internazionale. Questa è la motivazione per cui I-Com è pronta fin da subito a lavorare con gli altri membri dell’Alleanza”.



Il network internazionale ha proposto un’agenda che incoraggi una competizione globale fondata sulle regole e una liberalizzazione dei mercati, e allo stesso tempo sostenga il ruolo vitale e costruttivo dei governi nell’accelerare la crescita e la prosperità attraverso una maggiore innovazione. La GTIPA evidenzia e incrocia il lavoro fatto dai think tank riguardo ai mercati, alla globalizzazione e all’innovazione e crea opportunità di collaborazione nell’organizzazione di eventi, ricerche, rapporti e sviluppi di proposte di policy sugli argomenti trattati.

“La globalizzazione può creare una prosperità mondiale, ma alla sola condizione che tutti i paesi condividano un impegno ad agire secondo le regole e a incoraggiare strategie di crescita basate sull’innovazione”, afferma Stephen Ezell, Vice Presidente per le policy sull’innovazione globale presso l’Information Technology and Innovation Foundation di Washington D.C. “Abbiamo lanciato l’Alleanza per promuovere queste questioni, che nella nostra visione rappresentano la sfida economica maggiore dei nostri tempi. Ci auguriamo che unendoci l’Alleanza possa rappresentare un “emporio” a cui i policymaker guardino per massimizzare i benefici dell’innovazione”.