I dazi non affondano le Borse, listini poco mossi

Dopo un'apertura piatta la Borsa valori si indirizza verso il rialzo dopo la pesante chiusura di ieri: il Ftse Mib sale dello 0,38% a quota 21.387 punti; All Share +0,41%. In evidenza sul listino principale i finanziari e i bancari in particolare con Mediobanca a +0,87% sulle indiscrezioni che Del Vecchio possa salire al 10% del capitale. Bene anche Ubi (+0,51%) e Banco Bpm (+1,77%) sulle ipotesi che possano essere protagoniste del risiko del settore. Infine, Generali +0,34% e Intesa Sanpaolo +0,41%. Contrastati energetici (Enel +0,43%, Eni -0,44%) e industriali (Ferrai +1,09%, Fca -0,70%). Telecom Italia guadagna l'1,07%, mentre Juventus Fc segna un +0,69%.