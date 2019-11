Iag,British compra Air Europa per 1 mld. Madrid hub al pari di Parigi e Londra

Mentre Alitalia attende di capire il proprio destino con Delta che a poco dal fischio del termine per la presentazione delle offerte vincolanti fa filtrare che può sfilarsi, il colosso dei cieli British Airways-Iberia-Vueling cresce in termini di rotte e flotta comparando la compagnia aerea Air Europa.



In un comunicato emesso prima del suono della campanella di Borsa, Iag, che è la holding che controlla le compagnie britannica e iberica, ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo con la società spagnola Globalia, attiva nel settore turistico, per acquistare la sua compagnia aerea Air Europa.



Iag ha messo sul piatto un miliardo di euro per accaparrarsi una compagnia che nel 2018 ha fatturato 2,1 miliardi di euro e ha generato un utile operativo di 100 milioni, grazie a una flotta di 66 aerei che, sempre nel 2018, ha trasportato 11,8 milioni di passeggeri.

"Con 69 destinazioni nazionali e internazionali, l’accordo trasformerà l’aeroporto di Madrid dove opera principalmente Iberia e la controllata low cost Vueling in un hub rivale in grado di competere con Londra, Parigi, Francoforte ed Amsterdam, ripristinando la leadership di mercato di Iag sul mercato europeo e latino-americano, ha commentato il Ceo di Iag Willie Wals, secondo cui "Iag ha una solida esperienza in termini di acquisizioni di successo, la più recente è stata l'acquisizione di Aer Lingus nel 2015 e siamo fiduciosi che Air Europa si adatti perfettamente alla strategia del gruppo".