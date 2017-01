Ibm Italia, Ciniero lascia: a Cereda anche la presidenza

Dopo sette anni al vertice di IBM, Nicola Ciniero lascia il ruolo di presidente nelle mani dell’amministratore delegato Enrico Cereda: è questa la novità approvata ieri a Milano dagli organi sociali. Manager di lungo corso e di diversificata esperienza, Ciniero ha guidato l’azienda tra maggio 2009 e dicembre 2015. Protagonista dei processi di digitalizzazione della nostra economia e del contributo espresso dalle multinazionali, Ciniero ha promosso anche significativi investimenti nel Paese, l’ultimo dei quali rappresentato dal Cloud data center aperto nel giugno del 2015 sul territorio milanese.



“A Nicola Ciniero - dichiara l’amministratore delegato Enrico Cereda - va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto in tutti questi anni. Il suo impegno ha avuto come orizzonte il sistema Paese e la trasformazione di cui c'è bisogno per la competitività e la crescita”.