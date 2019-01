Iccrea: bcc aderenti al gruppo Ccb non parteciperanno all'assemblea

Trento cambia strada per 'opportunità istituzionale'

Le banche di credito cooperative socie di Iccrea e aderenti al gruppo bancario Cassa Centrale Banca (Ccb) e la stessa capogruppo trentina non parteciperanno con le loro azioni all'assemblea Iccrea di giovedì chiamata a deliberare sull'aumento di capitale da 250 milioni e sulle modifiche statutarie necessarie per trasformarla da banca di secondo livello in capogruppo di gruppo bancario cooperativo. Lo apprende Radiocor. La linea della non partecipazione all'assemblea è stata decisa oggi per ragioni di opportunità istituzionale. In precedenza Ccb e le banche affiliate avevano deciso di presentarsi e votare contro le delibere assembleari proposte dal cda di Iccrea per il mancato riconoscimento del diritto di recesso. Cassa Centrale Banca, in ogni caso, si riserva tutte le iniziative legali possibili tra le quali l'impugnativa delle delibere assembleari.