Iccrea: cda uscente potrà presentare lista per nuovo board

Il cda uscente di Iccrea Banca, presieduto da Giulio Magagni, potrà presentare una lista per la sua successione alla prossima assemblea che rinnoverà gli organi a fine aprile. Questa la novità, secondo quanto risulta a Radiocor, che emerge dal nuovo Statuto approvato dall'assemblea straordinaria Iccrea dello scorso 10 gennaio. Iccrea la prossima settimana dovrebbe ricevere il via libera dalla Bce all'iscrizione nell'albo dei gruppi bancari, atto amministrativo che le permetterà di iniziare ad operare come capogruppo di 142 banche di credito cooperativo: sarà il quarto gruppo bancario italiano. L'altro gruppo cooperativo, più piccolo, guidato da Ccb spa è già operativo da inizio anno. Il rinnovo del board di Iccrea avverra', come noto, con il sistema delle liste, composte necessariamente da un numero pari ai consiglieri da eleggere: 15 membri secondo il nuovo statuto.

Dieci amministratori verranno scelti tra gli amministratori delle bcc affiliate mentre gli altri cinque dovranno avere la qualifica di indipendenti. Le liste potranno essere presentate da soci che, assieme, detengono una partecipazione in Iccrea non inferiore al 15% del capitale. Il nuovo statuto di Iccrea assicura la rappresentanza anche alle minoranze: nel caso in cui una lista di minoranza ottenesse piu' del 20% dei voti in assemblea fara' entrare in cda il suo primo candidato indipendente che scalzera' cosi' il primo candidato indipendente della lista di maggioranza che non verra' eletto. La governance prevede due vice presidenti e un comitato esecutivo di cinque membri. Il presidente deve avere gia' trascorso almeno un mandato nel cda di Iccrea, scelta che limita la platea degli eleggibili.