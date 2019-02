Iccrea, Magagni lascia la presidenza. Ora nuova fase

Con una lettera inviata nella giornata di ieri agli organi sociali di Iccrea Banca, Giulio Magagni ha rassegnato le proprie dimissioni da presidente del CdA dell'Istituto. Presidente della Capogruppo Iccrea Holding dal 2003 e poi della nuova Capogruppo, Iccrea Banca, dal 2016, Giulio Magagni ha guidato il sistema di Società di secondo livello e il progetto di costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo previsto dalla Riforma del 2016, fino al compimento di tutti gli atti necessari al suo avvio operativo. ''L'Assemblea del 10 gennaio scorso, che ha approvato le modifiche allo statuto di Iccrea Banca e ha lanciato l'operazione di aumento di capitale, dà finalmente l'avvio alla fase esecutiva del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea -ha sottolineato Magagni - In questi anni il Gruppo bancario Iccrea ha assicurato a tutto il Credito Cooperativo supporto e sostegno nei momenti complessi, dotandolo di strumenti innovativi e soluzioni utili, oltre che redditizie. I continui interventi di miglioramento organizzativo, finalizzati a incrementare il supporto alle BCC e a far crescere costantemente il valore creato sia in termini economici, sia in termini di attività operative e di capitale investito, hanno consentito al Gruppo bancario Iccrea di trovarsi pronto di fronte alla sfida posta dalla Riforma''.

''Ritengo che si possa essere soddisfatti del lavoro fatto da questo Gruppo grazie ai molti professionisti cresciuti al suo interno e a quelli di cui si è dotato nel corso del tempo. Di questo impegno e di questi risultati dobbiamo essere tutti grati ai collaboratori che hanno sempre risposto in maniera fattiva e costruttiva -continua Magagni-. Ora si apre una nuova fase che necessita un incisivo approccio industriale. Si tratta di una sfida che il Credito Cooperativo deve saper cogliere, dimostrando la capacità di superare schemi legati al passato, restando comunque legato ai valori della cooperazione e del sostegno ai territori''. "Con questo auspicio, forte dei risultati raggiunti e dell'autorizzazione ottenuta alla creazione del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Giulio Magagni - spiega una nota del gruppo - ha ritenuto di rassegnare le proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione di IccreA Banca e quindi dal ruolo di Presidente del Gruppo bancario Iccrea".