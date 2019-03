IDeA CCR II sigla accordo con Gruppo Calvi. Illimity da supporto finanziario

Dea Capital e illimity, la banca di Corrado Passera che si e' quotata ieri a Piazza Affari, sono al fianco del gruppo Calvi per sostenere il suo sviluppo. Questa mattina e' stato annunciato che Idea Ccr II, secondo fondo di debito e finanziamenti gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR (societa' di DeA Capital), ha siglato un accordo con il gruppo Calvi per entrare nel capitale con una quota del 26%. In piu' e' prevista l'immissione di risorse finanziarie nell'azienda per proseguire il progetto di sviluppo da parte del fondo IDeA CCR II e illimity per complessivi 13,5 milioni e un parziale rifinanziamento, per 34 milioni, dell'esposizione esistente da parte di illimity. La nota congiunta di Calvi, illimity e Dea Capital ricorda che Idea Ccr II il 28 dicembre 2017 aveva acquisito crediti verso il gruppo Calvi Holding per 63 milioni, pari al 72% dell'esposizione totale). La Calvi di Merate (Lecco), controllata dalla famiglia Chini, opera nel settore dei profili speciali d'acciaio e dei sollevatori per carrelli elevatori. Ha un fatturato di circa 350 milioni e un ebitda pari a circa 28 milioni.