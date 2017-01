IDeA Efficienza Energetica e Sviluppo Sostenibile acquisisce Stalam

IDeA Efficienza Energetica e Sviluppo Sostenibile, fondo di private equity italiano specializzato nel settore della sostenibilità ambientale, gestito da IDeA Capital Funds SGR (società del Gruppo DeA Capital) ha perfezionato l’acquisizione di STALAM S.p.A..

Fondata nel 1978, STALAM è leader mondiale nello sviluppo, progettazione e produzione di macchinari in radio frequenza per l’essicazione e il trattamento termico di materie prime, semilavorati e prodotti finiti industriali. L’essicazione di fibre tessili e filati e di materiali tecnici quali fibre di vetro e schiume polimeriche sono l’applicazione più nota e diffusa di STALAM, grazie ai notevoli vantaggi apportati in termini di risparmio energetico e resa qualitativa finale. Da diversi anni l’azienda ha avviato la diversificazione in ambito alimentare, dove i propri macchinari in radiofrequenza sono utilizzati nell’ambito dello scongelamento rapido di prodotti ittici e di carne, nella pastorizzazione di prodotti liquidi e solidi, sia in linea che dopo il confezionamento, oltre che al controllo del grado di umidità finale dei prodotti da forno dopo la cottura e alla disinfestazione e sanitizzazione di frutta secca, granaglie e legumi.

Dal 2005 la società è attiva anche nel far east mediante la propria controllata operativa Stalam Deyi Manufacturing Company Ltd. che ha sede a Shanghai e realizza i prodotti per i clienti asiatici nel settore dei tessuti e dei materiali tecnici.

Nel 2016 il Gruppo Stalam raggiunge a livello consolidato un fatturato di circa 20 milioni di Euro, realizzato per quasi il 90% fuori dall’Italia, con un EBITDA margin di circa il 10% e generazione di cassa positiva.

IDeA ha acquisito il controllo della società in un’operazione di management buy out supportata da Enrico Zanetti, attuale direttore generale del Gruppo che assume anche la carica di amministratore delegato, e dagli altri manager che hanno portato l’azienda al successo negli ultimi anni. Alla squadra si aggiunge Massimo Bianchi, già direttore generale in Gaggia e successivamente amministratore delegato in diverse realtà industriali, in qualità di nuovo presidente.

Sergio Buonanno, Managing Director di IDeA Efficienza Energetica e Sviluppo Sostenibile, ha affermato: “Siamo lieti di avere completato l’attività di costruzione del portafoglio del nostro fondo con questa operazione che rispecchia in pieno la nostra filosofia di investimento in campioni tecnologici italiani orientati allo sviluppo sostenibile. STALAM è già oggi leader mondiale nel campo degli essicatoi per il settore tessile, dove si stima avere circa il 50% di quota di mercato, e le nuove applicazioni in radio frequenza per il food processing rappresentano una nuova importante opportunità di crescita. La serietà e l’impegno del management team, che ha investito in misura significativa insieme ad IDeA in questa operazione, sono un ottimo presupposto per conseguire tale risultato.”.

IDeA è stata assistita nell’operazione dallo Studio NCTM e dai consulenti di EY per le attività di due diligence contabile e fiscale. Banco Popolare ha supportato l’acquisizione in qualità di banca finanziatrice. La parte venditrice è stata supportata da Paola Sulpizio di Cross Border.