Ideal Standard, Calenda: "Firmato accordo, lavoratori salvi"

Carlo Calenda

E' stato firmato al ministero dello sviluppo Economico l'accordo tra Ideal Standard e Saxa Gres per rilevare l'impianto di Roccasecca "in continuita' aziendale con tutti i lavoratori": lo ha riferito il ministro Carlo Calenda spiegando che azienda e sindacati stanno revocando la procedura di mobilita'. "I lavoratori non saranno neppure riassunti ma passeranno direttamente alla nuova proprieta'".

L'accordo prevede un piano di investimenti, supportato da governo e regione Lazio, pari a 30 milioni di euro per il rilancio dell'azienda per la realizzazione di un nuovo prodotto, un sampietrino non in pietra "esempio di economia circolare". "Non ci sara' un controvalore - ha precisato il ministro, rispondendo alle domande dei giornalisti - ma una dote che Ideal Standard dara' al subentrante. Il passaggio avverra' il 22 febbraio davanti al notaio". Calenda ha riferito che e' stato invitato a Roccasecca e che si rechera' nel paesino del frusinate dopo le elezioni. "Abbiamo fatto tutti in tempi record", ha concluso.