IEG: a TTG nascono nuove sinergie tra Italia e Cina

Alla Fiera di Rimini, per TTG (aperta fino a domani, venerdì 11 ottobre) sono presenti gli esperti più noti su scala mondiale anche relativamente allo sviluppo del turismo Italia-Cina e in programma si susseguono varie iniziative promosse da TTG Travel Experience e Shanghai World Travel Fair (SWTF), tra le principali manifestazioni in Cina (prossima edizione: 23-26 aprile 2020), co-organizzata da Europe Asia Global Link Exhibitions (EAGLE) - joint venture creata da Italian Exhibition Group (IEG) e VNU Exhibitions Asia - e Shanghai International Convention & Exhibition Corp.



Oggi si è svolto il convegno dal titolo Il futuro del mercato turistico outbound cinese: il trend della personalizzazione come leva per il mercato europeo, organizzato da TTG e SWTF, in collaborazione con ADR Aeroporti di Roma e Roma&Lazio Convention Bureau.



Il convegno è stato promosso nel quadro dell’anno del turismo e cultura ‘Italia – Cina 2020’ siglato dai due paesi durante la visita del presidente Xi JinPing in Italia marzo scorso.

IEG sul mercato cinese



A conclusione lavori, la firma dell’accordo tra EAGLE e Tuniu, che sancisce l’avvio della partnership per lo sviluppo del programma buyer cinesi nelle manifestazioni. Secondo l’accordo, inoltre, Tuniu si impegnerà ad organizzare in fiera a Shanghai, dove peraltro è tra i principali espositori, una serie di attività di business matching tra operatori del territorio cinese e l’offerta internazionale presente.



Da più di 3 anni, IEG è presente nel mercato cinese tramite Europe Asia Global Link Exhibitions (EAGLE), con ha sede a Shanghai e che organizza fiere nel mercato cinese nei settori dove IEG ha già una posizione leader in Italia e in Europa. SWTF accoglie ogni anno più di 750 espositori provenienti da 53 paesi e regioni nel mondo ed è visitata da circa 15.000 operatori professionali e un pubblico di circa 50.000 visitatori.

Aeroporti di Roma, la Cina è più vicina



Nello stesso ambito, anche la firma dell’accordo tra Aeroporti di Roma e CTrip per ampliare la promozione e la conquista del mercato turistico cinese in Italia e migliorare l’offerta che il Leonardo da Vinci è in grado di proporre al turista cinese.



“L’aeroporto di Fiumicino è leader in Europa per numero di destinazioni servite e di vettori operanti tra Roma e la Grande Cina, ben 7 con 12 destinazioni cinesi direttamente collegate – le parole di Fausto Palombelli, Chief Commercial Officer di ADR -. Quest’anno, infatti, stiamo registrando un vero e proprio boom di passeggeri da e per la Greater Cina, tanto che nei recenti mesi estivi abbiamo avuto una crescita di passeggeri del 30% rispetto ai medesimi mesi dello scorso anno e contiamo di superare entro la fine del 2019 la soglia dei 900 mila passeggeri”.

La firma dell’accordo con Ctrip renderà ancora più stretto il legame tra la Cina e l’aeroporto di Fiumicino.