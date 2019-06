IEG in Borsa, Laezza (AEFI): "Orgoglioso del traguardo del nostro associato"

di Lorenzo Zacchetti

Oggi è una giornata storica per IEG - Italian Exhibition Group: questa mattina si sono avviate le negoziazioni del titolo al mercato MTA (Mercato Telematico Azionario) di Borsa Italiana.

Il Presidente Lorenzo Cagnoni e l'a.d. Ugo Ravanelli (nella foto), accompagnati da una rappresentanza di dipendenti e manager giunti dalle sedi di Rimini, Vicenza e Milano, hanno preso parte alla cerimonia di avvio della quotazione a Palazzo Mezzanotte, alla presenza dei vertici di Borsa Italiana.

Il debutto di IEG - Italian Exhibition Group sul mercato MTA è stato commentato con soddisfazione da Giovanni Laezza, Presidente di AEFI - Associazione Esposizioni e Fiere Italiane: “Come Presidente dell’Associazione di riferimento delle Fiere Italiane, sono particolarmente orgoglioso di questo importante traguardo del nostro Associato IEG".

"Si tratta di una significativa operazione di consolidamento per il settore, che ha visto due importanti quartieri fieristici unire le loro forze per raggiungere nuovi e ambiziosi obbiettivi. La quotazione in Borsa di IEG non è infatti un punto d’arrivo, ma rappresenta un punto di partenza rilevante anche per lo sviluppo del settore”.