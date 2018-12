IEG ritira il collocamento istituzionale finalizzato alla quotazione sull'MTA. Questo il comunicato ufficiale inviato da Italian Exhibition Group attraverso i propri advisor:

Italian Exhibition Group S.p.A. (la “Società”), d’intesa con i coordinatori dell’offerta, Equita SIM S.p.A. e Intermonte SIM S.p.A., e con gli azionisti venditori, Rimini Congressi S.r.l. e Salini Impregilo S.p.A., ha deciso in data odierna di ritirare il collocamento privato riservato ad investitori istituzionali delle azioni ordinarie (le “Azioni”) della Società (il “Collocamento Istituzionale”), finalizzato alla quotazione delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”).



Tale decisione è stata assunta a causa della sfavorevole situazione del mercato azionario, domestico e internazionale, che non permette al momento di apprezzare compiutamente il valore di IEG.



La Società, i cui fondamentali sono e rimangono solidi, continuerà il suo percorso di sviluppo valutando altre possibili leve strategiche coerenti con il suo andamento di crescita continua; il piano industriale non subirà rallentamenti e modifiche. La quotazione in Borsa resta, in ogni caso, uno degli obiettivi futuri della Società.

Il presente comunicato è effettuato ai sensi di quanto previsto al Capitolo 5, Paragrafo 5.1.4, della Nota Informativa pubblicata in data 29 novembre 2018, a seguito di autorizzazione della CONSOB (nota del 29 novembre 2018, protocollo n. 0495792/18).