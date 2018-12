Ieo: Melis, previsione utile netto 2018 sui 7-8 milioni, in linea con il Piano

“In base ai dati che abbiamo oggi penso che faremo un utile netto di circa 7-8 milioni, che è in linea con quello dell’anno scorso ed è quello che era stato previsto nel Piano”. Lo ha detto in un colloquio con Radiocor l’amministratore delegato dell’Istituto Europeo di Oncologia, Mauro Melis, a margine di un evento della Fondazione Ieo-Ccm a Milano. La previsione sull’utile 2018, spiega, è basata su “proiezioni” e quindi si tratta di “un’indicazione”.

In ogni caso, riporta Radiocor, sono previsioni “in linea con il budget” e “con il Piano quinquennale, che è l’unico approvato”. A breve i conti passeranno al vaglio del board dello Ieo: “Avremo un consiglio tra gennaio e febbraio per esaminare la chiusura dei conti e il budget del 2019. All’ordine del giorno a oggi non dovrebbe esserci altro”. Nessuna novità, quindi, rispetto al progetto di Leonardo Del Vecchio, pronto a investire fino a mezzo miliardo di euro per sviluppare il polo ospedaliero.

Il piano, al momento, non è arrivato sulla scrivania dei vertici Ieo: “Non so se il presidente Cimbri ha ricevuto qualcosa – spiega Melis – però io come consigliere e amministratore non ho ricevuto nulla”. Il dibattito tra gli azionisti forti dell’istituto milanese prosegue (“penso ci siano delle interlocuzioni tra i soci”) ma “il passo formale è che in cda arrivi qualcosa e a oggi non è arrivato”. Melis, però, non chiude la porta a un possibile contributo del fondatore di Luxottica: “Se c’è una proposta interessante, che va nell’ottica del bene dell’Istituto, speriamo che arrivi”.