Ieo-Monzino, addio alla vendita. Nagel aggrega oltre il 50% dei soci. Rumors

di Andrea Deugeni

@andreadeugeni

Gianfelice Rocca deve dire addio al proprio progetto di creazione del mega-polo ospedaliero Humanitas-Ieo. E con lui, pure Paolo Rotelli che, aggregando il Centro cardiologico Monzino alle sue cliniche San Donato, sperava di creare un grande gruppo specializzato nella chirurgia cardiovascolare. Piani entrambi sponsorizzati da Banca Intesa. Già, perché secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, lo schieramento di soci dello Ieo contrari alla vendita del centro all'avanguardia nella cura dei tumori, fondato da Umberto Veronesi e da Enrico Cuccia nel 1991, è molto più nutrito di quanto apparso inizialmente.





Sembra infatti che il Ceo di Mediobanca, Alberto Nagel, sia riuscito a coagulare intorno a sè molti dei blasonati gruppi finanziari presenti nel capitale dello Ieo-Monzino (19 soci in tutto).

Con lui, decisi quindi a mantenere intatto il principio di mutualità, non ci sarebbe soltanto Unipol-Sai, alleata della prima ora, ma anche Bpm, Mediolanum, UniCredit e Assicurazioni Generali. Un blocco che rappresenta oltre il 50% del capitale e che riuscirà quindi ad evitare che lo Ieo-Monzino finisca in mano ai privati.

Non è infatti un caso che, uscendo da Piazzetta Cuccia dove nel pomeriggio si è riunito (per quattro ore) il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, l'amministratore delegato Mauro Melis abbia sottolineato che "c'è piena consapevolezza fra i soci nel mantenere il valore di no profit dello Ieo, ma è giusto che si esprimano gli azionisti".

Il board non è entrato nel merito "della valutazione dell'asset perchè non sappiamo nemmeno se è in vendita", ha aggiunto poi Melis riferendosi alle offerte del gruppo Rocca e del gruppo Rotelli. Il Ceo ha inoltre sottolineato che nel corso della riunione non si sono alzate voci discordanti o di "apertura" verso l'offerta giunta dal gruppo Humanitas e dal gruppo ospedaliero San Donato. Di poche parole, invece, il presidente del Cda di Ieo, Carlo Buora. L'ex Telecom si è limitato a render noto che l'assemblea degli azionisti è stata convocata per il prossimo 6 marzo.