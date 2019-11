Igea acquisisce il controllo di Meditalia

IGEA Pharma NV, health-tech company quotata al SIX della borsa di Zurigo, ha siglato un accordo per acquisire le attività di tecnologia medica di Meditalia Srl, società specializzata nella fabbricazione e commercializzazione in Europa di prodotti polimerici innovativi e dispositivi originali per uso medico. Si prevede che l'acquisizione si concluderà entro marzo 2020.

L'accordo prevede che IGEA acquisti il 66% di una newco, proprietaria delle attività di tecnologia medica di Meditalia Srl. Al perfezionamento dell’accordo i venditori avranno diritto a ricevere 12,2 milioni di nuove azioni ordinarie di IGEA Pharma NV, che rappresentano circa il 32,5% (su base interamente diluita) delle azioni in circolazione.

"Riteniamo che questa acquisizione garantirà a IGEA Pharma l'opportunità di espandere le sue attività in Europa, sfruttando la lunga esperienza di Meditalia, le sue profonde competenze e la capacità di ricerca per sviluppare dispositivi innovativi. Il nostro obiettivo industriale è quello di raddoppiare nell’arco di tre anni l’attuale giro d’affari di Meditalia. L’acquisizione inoltre consentirà a IGEA Pharma di capitalizzare il portafoglio di prodotti e servizi aggiuntivi." ha affermato Vincenzo Moccia, CEO di IGEA Pharma.

“Con questo accordo si aprono importanti opportunità di sviluppo per Meditalia, che potrà sfruttare la presenza di IGEA Pharma negli Sati Uniti per presentare i suoi prodotti più innovativi, come il BioNest, sui mercati internazionali”, dice Giovanni Mazzaro, CEO of MeditaliaSrl.

IGEA Pharma è costituita da un gruppo di investitori italiani ed internazionali che cercano opportunità di investimento in progetti innovativi con alto potenziale di sviluppo.

Per IGEA Pharma è di particolare interesse lo sviluppo del BioNest di Meditalia, un prodotto basato su una procedura messa a punto dalla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano di cui Meditalia ha la titolarità esclusiva. Si tratta di un sistema di sacche di plastica biocompatibili per la preparazione di nuovi prodotti biologici ottenuti da sangue placentare. Oggi il 90% delle donazioni del sangue cordonale viene scartato e trattato come rifiuto ospedaliero con significativi costi per le strutture sanitarie. Grazie alla procedura del brevetto e ai prodotti di Meditalia, il sangue placentare potrà essere utilizzato per la preparazione di gel piastrinico per il trattamento topico di ulcere della pelle e di altre patologie, con tre obiettivi:

-Migliore uso delle donazioni cordonali;

-Efficacia Clinica;

-Beneficio economico.

Dal 2015 a oggi IGEA Pharma ha sviluppato un kit di analisi che rileva il rame libero nel sangue, clinicamente considerato un fattore di rischio correlato allo sviluppo dell’Alzheimer. È stato inoltre messo a punto un integratore per contrastare gli effetti nocivi del metallo.

A seguito dell'acquisizione di Meditalia, IGEA Pharma avrà due business units e disporrà di un ampio portafoglio commerciale di prodotti sanitari e tecnologici, presenti sia nel mercato degli Stati Uniti sia in quello europeo, con potenziali opportunità di cross market.