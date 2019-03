III Rapporto di Repower sulla e-mobility, questa sera a Garage Italia

Verrà presentato stasera a Garage Italia la terza edizione del White Paper di Repower “Mobilità sostenibile e veicoli elettrici” che fa il punto sullo scenario della mobilità sostenibile in Italia e nel mondo.

Alla presentazione interverranno: Marco Granelli, Assessore alla Mobilità e Ambiente del Comune Milano, Fabio Bocchiola (AD di Repower), Alberto Viano (AD LeasePlan Italia) e Alessandro Lago, Direttore responsabile Motor1.com Italia. Modererà l’incontro la giornalista di Sky TG24 Mariangela Pira.

Un mercato che in Italia sta crescendo a doppia cifra ma che ha ampi margini di miglioramento sia per quanto riguarda il supporto al consumatore da parte dell’offerta automobilistica sia per quanto riguarda la rete di infrastruttura di ricarica sul territorio nazionale. I millenials e la dimensione digitale di questa tecnologia possono essere il volano per far crescere il mercato dell’e-mobility in Italia anche attraverso la share mobility, che sta vedendo un particolare sviluppo soprattutto a Milano. Si conferma la previsione che 2019 sarà l’anno della svolta per quanto riguarda la guida autonoma, con previsioni di crescita importanti sia per il trasporto pubblico che privato.

Sono alcune conclusioni contenute nell’edizione 2019 del Rapporto “Mobilità sostenibile e veicoli elettrici” di Repower, Gruppo attivo nel settore energetico e della mobilità sostenibile, che fa il punto sull'evoluzione di tecnologie, infrastrutture, veicoli e mercato, e sugli ultimi dati dell’elettrico in Italia e nel mondo.

Fabio Bocchiola, AD Repower Italia, ha dichiarato: “Siamo arrivati alla terza edizione di un documento che è sempre più citato come fonte autorevole ed indipendente. Repower è convinta che per accelerare la diffusione delle soluzioni sostenibili nel campo della mobilità sia necessario non solo innovare in termini di prodotto, che sia un veicolo o l’ecosistema in cui è immerso, ma anche lavorare sulla percezione collettiva della mobilità, sempre più lontana dal mito dell’automobile del boom economico e sempre più vicina ad una smaterializzazione dell’oggetto in favore del servizio”.

Marco Granelli, Assessore Mobilità e Ambiente del Comune di Milano ha dichiarato: “Da qualche anno la sensibilità sui temi della mobilità sostenibile è decisamente aumentata. E’ un’ottima notizia. Come amministratori di Milano sentiamo la responsabilità di essere motori del cambiamento per migliorare la qualità dell’aria in città, per questo, tra l’altro, abbiamo varato area B, un’area a basse emissioni inquinanti vasta quanto il perimetro urbano, progressivamente dallo scorso 25 febbraio con punto di arrivo al 2030, saranno vietati i veicoli diesel”.