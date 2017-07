Il bazooka della Bce per altri due anni?

Colpo di scena Bce e QE. Secondo Ilmars Rimševics, governatore della banca centrale della Lettonia (nonché rappresentante del direttorio della Bce) è presto per staccare la spina al bazooka monetario e – alla luce dell’inflazione ancora debole – i mercati possono aspettarsi misure di sostegno e di iniezione di liquidità massiccia ancora per “un altro paio di anni”.

La notizia ha nettamente tramortito in un primo momento l’euro, che estende le sue perdite sul dollaro. In quella che potrebbe sembrare una contraddizione in termini, successivamente è apparsa una notizia contrastante che ha ridato leggermente slancio alla moneta unica.

Un reporte del Wall Street Journal (scrive www.wallstreetitalia.com), che cita funzionari della Bce, sostiene che l'istituto guidato da Draghi presenterà nel dettaglio il piano per avviare una strategia di uscita dalle manovre di Quantitative Easing nella riunione del 7 settembre.

Il percorso di riduzione del programma di acquisto di bond al ritmo di 60 miliardi al mese dovrebbe incominciare l’anno prossimo. Draghi proverà a fare chiarezza quando prenderà la parola alla conferenza della Fed di Jackson Hole in agosto.