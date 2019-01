Il beauty non brilla in Borsa nel 2018. A Parigi si salva solo L'Oreal

Bellezza a marce alternate: le aziende del settore quotate sulle principali piazze internazionali, infatti, hanno archiviato il 2018 con performance molto disomogenee. Per alcune realtà che hanno registrato rialzi a doppia cifra, altre hanno subito pesanti cali sui principali listini mondiali. Lo dice uno studio Pambianco sull’andamento delle aziende del settore beauty in borsa. Delle venti aziende del campione, sono ben undici quelle che hanno archiviato il 2018 con risultati negativi e, di queste, otto sono arretrate a doppia cifra (Int. Flavour&Fragrances, Avon Products, Amore Pacific, Jacques Bogart, Edgewell, Sh Kelkar, Alès Groupe e Coty).

Per contro, cinque titoli hanno registrato guadagni superiori al 10% (Interparfum, Natura, Shiseido, Revlon e L’Orèal). Uno scenario altalenante in cui il beauty tricolore continua a non trovare spazio. In Piazza Affari, infatti, non ci sono matricole nella sezione bellezza nonostante l’Italia sia uno dei principali produttori di cosmetici al mondo e ci siano aziende con tutti i presupposti e i numeri per la quotazione come evidenziato dallo studio “leQuotabili 2018” effettuato da Pambianco.

Particolarmente altalenante è l’andamento del beauty alla Borsa di New York dove, tra le principali aziende quotate, c’è chi ha avuto ottime performance come la top performer Interparfums (+53.3%), e chi invece ha registrato pesanti cali come Coty (-65,7%) e Edgewell PC (-38,1%). Piuttosto uniforme e negativo invece l’andamento alla Borsa di Parigi, dove si salva dal segno rosso solo il titolo L’Oréal che mette a segno una buona performance in crescita del 12,5 per cento.

Il colosso francese nel terzo trimestre del 2018 ha segnato l’aumento delle vendite più rapido in dieci anni con un fatturato in aumento del 6,8% che si attesta a 6,47 miliardi di euro nell’ultimo esercizio. Questa performance è stata generata grazie all’andamento positivo delle divisioni Luxury e Cosmetics Active, in particolare nei mercati emergenti guidati dalla Cina. “La disomogeneità del dato relativo alle performance delle azioni riferite alle aziende del settore beauty ne rispecchia in parte le diverse strategie non solo a livello commerciale e distributivo ma anche in termini di scelte di posizionamento e d’immagine”, ha commentato David Pambianco, CEO di Pambianco Strategie di Impresa.