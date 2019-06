Il Biscione a scuola da Del Vecchio. Mediaset accelera sul polo tv

Una holding stile EssiLux, con sede in Olanda o altro paese fiscalmente “amico”, che detenga il controllo delle due società operative. Sarebbe questo lo schema proposto dagli advisor di Mediaset, Citigroup in testa, per dar vita con ProSibienSat.1 Media, di cui il biscione ha acquistato in settimana il 9,6% del capitale (9,9% dei diritti) con un “blitz” subito definito “amichevole” dall’amministratore delegato di Mediaset, Piersilvio Berlusconi.

Un blitz effettuato per superare uno stallo in cui si trovavano da settimane le trattative avviate con discrezione coi tedeschi e per evitare che su ProSibienSat.1 Media potesse calare qualche altro soggetto, forse un grande fondo di private equity, che fiutata l’aria di risiko che sta spirando con sempre maggiore decisione in Europa fosse pronto a piazzare una “fiche” pesante quanto o più i 330 milioni di euro investiti dal gruppo italiano.

Ipotesi tutt’altro che irrealistica, tanto più che già nel 2006 dopo una infruttuosa trattativa con Mediaset ProsibienSat.1 Media venne ceduta ai fondi Permira e KKR, che poi uscirono nel 2014 ricollocando sul mercato le loro partecipazioni, col risultato che ad oggi il 97% del capitale è flottante (il 3% è rappresentato da azioni proprie), con Capital Research & Management che risulta possedere complessivamente il 9,5%, OppenheimerFunds appena sotto il 3%, Norges Bank, Vanguard, BlackRock e Allianza Global Investors tra il 2% e il 2,9% ed altri fondi con poco più di un 1% a testa.

Una differente composizione dell’azionariato (in Mediaset i Berlusconi, tramite Fininvest, sono soci di controllo col 45,89%, ProSibienSat.1 Media è di fatto una public company) che ha finito col far accantonare ogni ipotesi di fusione diretta tra le due società che del resto secondo i più critici come il quotidiano finanziario britannico Financial Times difficilmente potrebbero generare significative sinergie, operando su mercati differenti con contenuti molto diversi tra loro, sia pure entrambe nell’ambito del modello di televisione commerciale “free”.

Il varo di una holding olandese potrebbe inoltre consentire più facilmente l’ingresso di ulteriori soggetti nel futuro polo europeo della televisione commerciale generalista. Già oggi molti analisti indicano i francesi di Ft1 e in un futuro più lontano gli inglesi di Channel4 come potenziali candidati ad un raggruppamento che avrebbe a quel punto le dimensioni per opporsi alla crescente concorrenza portata da colossi come Comcast, Walt Disney, Amazon, Google e Netflix.

Mediaset, infatti, fattura 3,4 -3,5 miliardi l’anno con un Ebitda (utile operativo lordo) rettificato di 1,2 miliardi circa, mentre ProSibienSat.1 pur essendo il secondo gruppo europeo per numero di famiglie raggiunte coi propri canali (un dato molto interessante per gli investitori pubblicitari) ha dimensioni di poco superiori economicamente con un giro d’affari di 4 miliari e un Ebitda di 1 miliardo. Tf1 dal canto suo fattura 2,7 miliardi con un Ebitda di 540 milioni, mentre Channel4 è al momento un’emittente pubblica, anche se nel 2014 venne avanzata una proposta, poi ritirata, per privatizzare Channel Four Television Corporation.

Allargare il polo a Tf1 farebbe superare i 10 miliardi di euro di fatturato e i 2,6 miliardi di Ebitda; se poi un domani dovesse unirsi anche Channel4 (ipotesi peraltro non agevole se dovesse esserci una Brexit “senza accordo”) si aggiungerebbe almeno un altro miliardo di euro di fatturato. Se si considera che Canal Plus (gruppo Vivendi) fattura circa 5,2 miliardi di euro con un Ebitda di circa 450 milioni e pur avendo comprato M7 non dovrebbe superare un giro d’affari di 5,5 miliardi quest’anno, si capisce come la mossa dei Berlusconi possa rivelarsi già ora molto efficace per rintuzzare definitivamente l’attacco di Vivendi.

Ma anche solo Netflix fattura 16,6 miliardi di dollari (14,8 miliardi di euro circa) con un Ebitda di 9,3 miliardi (8,3 miliardi in euro), mentre Disney o Amazon superano di gran lunga tali cifre. Come dire che la battaglia per il mercato televisivo europeo è solo agli inizi e che persino Mediaset-ProSibienSat.1, se non dovessero riuscire a crescere rapidamente, potrebbe essere una preda appetibile per i principali attori del comparto mondiale o per qualche grande fondo di private equity.