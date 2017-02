Il bosco verticale di Boeri sbarca in Cina

NANJING VERTICAL FOREST

Nasce a Nanchino il primo Bosco Verticale cinese, progettato da Stefano Boeri Architetti

Il progetto di Nanjing Vertical Forest, promosso dal Nanjing Yang Zi State-owned National Investment Group Co.ltd, sarà il primo Bosco Verticale realizzato in Asia.



Situate nel Distretto Nanjing Pukou (un'area destinata a guidare il processo di modernizzazione di Jiangsu sud e lo sviluppo economico della zona del fiume Yangtze), le due torri sono caratterizzate dall'alternarsi di balconi e vasche verdi, sul modello del Bosco Verticale di Milano.

Lungo le facciate, 600 alberi di grandi dimensioni, 500 alberi di taglio medio (per un totale di 1100 alberi di 23 specie autoctone) e oltre 2500 arbusti e piante a caduta andranno a coprire una superficie di 6.000 mq. Una vera e propria foresta verticale che contribuirà a rigenerare la biodiversità locale, ridurrà le emissioni di CO2 di circa 25 tonnellate ogni anno e produrrà circa 60 kg di ossigeno al giorno.











La prima torre, alta 200 metri e coronata in cima da una lanterna verde, sarà adibita ad uffici - dall'ottavo al trentacinquesimo piano - e includerà un museo, una green architecture school e un rooftop club privato. La seconda torre di 108 metri prevede un hotel della catena Hyatt con 247 camere di diverso taglio (da 35 mq a 150 mq) e una piscina all'ultimo piano. Il basamento, alto 20 metri, ospiterà funzioni commerciali, ricreative ed educative, tra cui negozi multi-brand, un food market, ristoranti, conference hall e spazi espositivi.

Il progetto Nanjing Vertical Forest, la cui conclusione è prevista per il 2018, è il terzo prototipo, dopo Milano e Losanna, di un progetto sulla demineralizzazione e forestazione urbana che Stefano Boeri Architetti sta portando avanti in tutto il mondo e, in particolare, in altre città della Cina, tra cui Shijiazhuang, Liuzhou, Guizhou, Shanghai e Chongqing.

L'interesse in Cina verso i progetti di Vertical Forest e Forest City è confermato dalla pubblicazione, il prossimo aprile, del libro "A Forest City", a cura di Stefano Boeri Architetti Cina e pubblicato dalla Tongji University Press.

Progetto: Nanjing Vertical Forest

Luogo: Nanjing, Jiangsu, Cina

Dati: A1 torre 56 211,1 mq

A2 torre 23 233,8 mq

Basamento: 36 137,7 mq

Anno: 2016-2018

Programma: uffici e hotel (torri), centro commerciale (basamento)

Credits:

Stefano Boeri Architetti

Partner: Stefano Boeri, Yibo Xu

Project Leader: Pietro Chiodi

Design Leader: Carolina Boccella, Bao Yinxin

Design Team: Giulia Chiatante, Agostino Bucci, Mario Tang Shilong

Plantation Consultant: Laura Gatti, SLG

Structural Consultant: Luca Buzzoni, ARUP (Italia)

Investor: Nanjing Yang Zi State-owned Investment Group CO. Ltd

Local Design Institution: Nanjing Yangzi River Urban Architectural Design, Co. Ltd.

Local Nursery: Nanjing ZhongShan Nursery, Co. Ltd.