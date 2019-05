Il Brasile si prende Avon. Il makeup porta a porta a Natura Cosmeticos

Avon, il big della bellezza ha confermato di essere in trattative avanzate con la brasiliana Natura Cosmeticos. Al centro una operazione 'all-stock'.

Avon ci tiene a precisare che "non ci può essere alcuna garanzia che una transazione risulterà dalle discussioni". Il "The Wall Street Journal" dichiara che i cda delle due società avrebbero approvato il deal, a cui lavorano da mesi, e l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare oggi.

Avon Products è così in trattative "avanzate" con la brasiliana Natura Cosmeticos (controllante della catena britannica di negozi Body Shop).

Una "potenziale transazione interamente in contanti". Avon però non ha fatto alcun riferimento al valore dell'operazione, che secondo il Financial Times e' pari a 2 miliardi di dollari. Stando al Wall Street Journal, i cda delle due aziende hanno approvato il merger, su cui hanno lavorato per mesi, e un annuncio potrebbe arrivare domani, sempre che non ci siano colpi di scena finali.