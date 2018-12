Borse, il caso Huawei scuote i listini.Si teme per la tregua sui dazi Usa-Cina

Pesa anche sulle Borse europee l'arresto da parte degli Usa della direttrice finanziaria del colosso cinese Huawei, Meng Wanzhou, figlia del fondatore del gruppo Ren Zhengfei da parte degli Stati Uniti. Sulla scia del tonfo delle Borse asiatiche, anche l'Europa e' tutta in rosso e i future sugli indici Usa sono in negativo. Pesanti i titoli tecnologici. Tokyo ha chiuso in ribasso dell'1,91%. Analoghe perdite sulle piazze cinesi: Shenzhen e' calata del 2,16% e Shanghai dell'1,66%. Hong Kong cede il 2,96%.

Piazza Affari in avvio perde l'1,2%, in linea con le altre piazza finanziarie europee. L'arresto e' avvenuto in Canada nell'ambito di indagini a presunte violazioni delle sanzioni Usa e potrebbe pesare in maniera determinante sui colloqui tra Cina e Stati Uniti, dopo la tregua del G20 e dopo le incertezze gia' emerse nei giorni scorsi.

Sull'azionario milanese le vendite sono generalizzate, a partire da Diasorin in asta di volatilita' a -7,75 dopo il downgrade di Kepler Cheuvreux, male anche St (-4%) con il settore europeo, deboli tutti i titoli sensibili al tema dei dazi Usa, giu' anche le banche con lo spread appena sotto i 280 punti base. Si salvano solo le utilities con Enel a +0,2%, Terna a +0,17% e Italgas a +0,16%. Sul fronte dei cambi, euro in calo a 1,133 dollari (da 1,134 dollari ieri in chiusura) e 128,15 (da 128,4 yen), mentre il dollaro-yen si attesta a 113,08 (da 113,3). In rialzo il petrolio con il Brent a 61,72 dollari al barile (+0,23%) e il Wti a 53,03 dollari (+0,26%). Sul mercato secondario dei titoli di Stato, apre poco mosso lo Spread fra Btp e Bund, il differenziale segna 279 punti contro i 278 della chiusura di ieri, mercoledi' (livello minimo da ottobre) e poi sale fino a 284. Il rendimento del decennale italiano e' pari al 3,053%.

Su richiesta degli Stati Uniti, il Canada ha arrestato la direttrice finanziaria della cinese Huawei Technologies per la potenziale violazione di sanzioni americane legate all'Iran. Attraverso la sua ambasciata in Canada, la Cina ha chiesto l'immediato rilascio di Wanzhou Meng, che è anche figlia del fondatore del colosso cinese produttore di smartphone e prodotti elettronici e che dallo scorso marzo e' anche vicepresidente del gruppo contro cui l'America di Donald Trump ha lanciato recentemente una vasta campagna di pressione nei Paesi alleati (Italia inclusa) affinche' gli operatori di reti wireless e i provider internet non utilizzino le sue componenti.

Dal canto suo Huawei ha sostenuto di avere agito nel rispetto delle norme in vigore. La notizia dell'arresto, confermata dal dipartimento canadese di Giustizia dopo le indiscrezioni del quotidiano canadese 'Globe and Mail', ha mandato nel panico i mercati finanziari (ieri Wall Street chiusa per i funerali del presidente George Bush era chiusa ma i futures sono andati subito in rosso); il timore e' che il caso possa mettere a repentaglio la tregua commerciale tra Usa e Cina siglata sabato scorso a Buenos Aires (Argentina) dopo il termine del G20. Senza dimenticare i dubbi che gli americani nutrono sul fatto che gli smartphone cinesi possano essere usati a scopi di spionaggio.