Il conto corrente? Si apre con un selfie. L'Agricole innova il web banking

Il conto corrente? Oggi si può aprire con un semplice selfie, in pochi minuti e senza doversi recare in filiale. A cavalcare l'onda Millenials è il Credit Agricole, la seconda banca francese presente in Italia con le controllate Cariparma e Friuladra, che lancia da oggi la modalità “Identificazione con selfie” per l’apertura del conto corrente online Conto Adesso. Un'innovazione digitale in linea con il piano industriale che prevede più di 600 milioni di euro destinati in gran parte alla digitalizzazione e all’innovazione dei servizi.

Grazie a quest'accelerazione del digital banking e all’applicazione BankMeApp, il gruppo ha ricevuto nel 2017 il premio ABI per l’innovazione nei servizi bancari. Il riconoscimento tramite selfie, spiega una nota del gruppo transalpino, permette a qualsiasi persona, anche coloro che non hanno mai posseduto un conto, di accedere al servizio.

Basta scaricare l’app nowbanking del del Credit Agricole sul proprio dispositivo mobile, accedere alla sezione “Identificazione con selfie”, inserire l’immagine dei propri documenti e scattarsi una foto. Dal controllo incrociato tra documenti e selfie verranno generate le credenziali che permetteranno di accedere ai servizi di Conto Adesso.