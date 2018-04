Il Corriere dello Sport muove su Di Caro

Il Corriere dello Sport è ancora alla ricerca di un nuovo direttore. E dopo, il fallito tentativo con Paolo Liguori (rimasto a Mediaset e promosso direttore editoriale hard news), il quotidiano ci riprova in questi giorni corteggiando Andrea Di Caro, vicedirettore alla Gazzetta dello Sport.

Secondo quanto scrive ItaliaOggi a TuttoSport è invece ufficialmente in arrivo per la direzione dal prossimo weekend Xavier Jacobelli, al posto di Paolo Di Paola. Insomma, entrambi i quotidiani del gruppo guidato dall'editore Roberto Amodei stanno cercando nuovo slancio. Ma a dire il vero è tutta la casa editrice a essere in spolvero, anche dal punto di vista pubblicitario.