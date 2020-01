Il crollo del Pil affossa la Borsa: -2,29%

Borsa: forte calo con Coronavirus e Pil, Ftse Mib -2,29% - Piu' del coronavirus pote' il Pil che manda in rosso Piazza Affari, la peggiore a fine seduta tra le principali Borse europee con un tonfo del 2,3%. Ai timori legati a un contagio globale del virus cinese, infatti, nel corso della giornata si e' sommato il brusco stop dell'economia italiana, che ha registrato la piu' forte frenata del Pil dal 2013 (-0,3% sul trimestre). Non va meglio alle altre piazze finanziarie che, in scia con la debolezza di Wall Street, in rosso nonostante una super Amazon (+9%), risentono delle preoccupazioni per gli effetti negativi sull'economia globale. L'Oms ha dichiarato l'emergenza internazionale ma si detta contraria alle restrizioni sui viaggi (l'Italia ha gia' bloccato tutti i voli da e per la Cina). E cosi', nell'ultimo giorno di Londra dentro la Ue prima della fatidica Brexit, nel mirino degli investitori sono finiti titoli energetici, materie prime e banche, i piu' penalizzati dalle vendite. Non fa eccezione il Ftse Mib dove crollano Banco Bpm (-5%) e Bper (-4%). In flessione i settori piu' esposti verso l'export come St (-4,4%) e Pirelli (-3,6%). Sul listino principale si salvano solo Leonardo (+1,9%) grazie ai dati preliminari 2019 al di sopra delle previsioni e Atlantia (+2%) con il governo Conte che sembra piu' orientato verso una maxi-multa rispetto alla revoca delle concessioni autostradali che aprirebbe scenari legali inediti. Sul mercato dei cambi, euro in rialzo a 1,108 dollari (1,103 ieri in chiusura) ma in calo a 0,84 sterline. Lo yen perde terreno contro il biglietto verde ed e' indicato a 108,42 per un dollaro (108,73). In calo, infine, il prezzo del petrolio: a ridosso della chiusura delle contrattazioni, il future marzo sul Wti cede l'1,2% a 51,5 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul Brent perde lo 0,4% a 58 dollari.