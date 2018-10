"Il Def è fonte di seria preoccupazione". Primo stop di Bruxelles alla manovra

"I target di bilancio sembrano puntare ad una deviazione significativa dal percorso raccomandato dal Consiglio. Questa è una fonte di seria preoccupazione": lo scrivono i commissari Moscovici e Dombrovskis nella lettera all'Italia, chiedendo di "assicurare che la legge di stabilità sia in linea con le regole Ue". Non è per ora una bocciatura ma un durissimo richiamo. L'analisi finale della Ue avverrà quando la manovra sarà approvata dal Parlamento.

La Commissione europea risponde alla lettera di Tria e si dice "seriamente preoccupata" per la significativa deviziazione sul deficit apparsa nel Def approvato dal governo. Nella lettera, firmata dai commissari europei Pierre Moscovici e Vladis Dombrovskis, si legge "gli obiettivi di budget rivisti dal governo appaiono in questo primo momento con una significativa deviazione rispetto al percorso di bilancio raccomandato dal Consiglio. Ciò è fonte di seria preoccupazione".

"Invitiamo le autorità italiane - prosegue la lettera - ad assicurare che la Legge di Bilancio sia in linea con le regole comunitarie". "Come negli anni e nei mesi passati - conclude la lettera - rimaniamo disponibili a un dialogo costruttivo".