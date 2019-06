Il Dl Crescita è legge, ok del Senato. Ambiente-energia: principali misure

L'Aula del Senato ha approvato con 158 si', 104 no e 15 astenuti la fiducia chiesta dal Governo sul Dl crescita nel testo arrivato dalla Camera. Il disco verde alla fiducia costituisce anche il voto finale di Palazzo Madama sulla conversione in legge del provvedimento. Si e' espressa a favore la maggioranza M5S e Lega; contro Autonomie, Leu, Pd e FI; astenuta FdI. Ha votato no alla fiducia, intervenendo in dissenso dal gruppo, Paola Nugnes (M5S).

Le critiche dell'opposizione si sono appuntate, oltre che sul merito del provvedimento, anche sui ristrettissimi tempi di esame a Palazzo Madama. E una 'tirata d'orecchi' al Governo sul punto e' arrivata in dichiarazione di voto finale anche dal relatore M5S, Gianluca Castaldi.

Dl Crescita: Conte, segno Paese che fa sistema e rilancia economia