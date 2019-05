Il Giornale, i fratelli Berlusconi valutano la vendita. Rumors

Non solo l’apertura del capitale per immettere nelle casse della società editoriale risorse fresche, ma addirittura il passaggio del testimone da parte dei fratelli Berlusconi. Mentre mancano pochi giorni alla chiusura definitiva della redazione romana de Il Giornale con il trasferimento del corpo redazionale a Milano, le prospettive del quotidiano fondato da Indro Montanelli tornano sul tavolo della famiglia del fondatore di Forza Italia.



Secondo quanto riferisce infatti Milano Finanza, la Pbf di Paolo Berlusconi che controlla Il Giornale con il 57,1% e la Mondadori (in pancia ha il 36,8% del capitale del gruppo) starebbero valutando non solo il coinvolgimento di nuovi investitori nella società editoriale, ma addirittura la cessione tout court delle proprie quote.



Il motivo? Dopo l'ennesimo bilancio chiuso in rosso, la decisione di passare la mano da parte dei Berlusconi - scrive MF - è anche legata al fatto che i nuovi soci potrebbero riuscire a intervenire in maniera più incisiva sui costi strutturali e a rimettere in carreggiata i conti del quotidiano sui cui appare difficile al momento invertire la china. Un rilancio della testata con un posizionamento a livello editoriale nell’ambito della destra liberale, conclude il quotidiano del gruppo Class, potrebbe rappresentare la soluzione dopo aver coinvolto i numerosi soggetti interessati, fra cui Fabio Franceschi, proprietario di Grafica Veneta.