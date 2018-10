Il giudizio di Standard&Poor's: Rating confermato, ma outlook negativo

Standard&Poor's conferma il rating dell'Italia lasciandolo a BBB (a lungo termine), dunque a due gradini dal "non investment grade". Conferma anche per l'A-2 (a breve termine). Invece abbassa l'outlook - le previsioni sul Paese - da stabile a negativo. La decisione sull'outlook assegna all'agenzia il potere di abbassare il rating nei prossimi 24 mesi.

Per spiegare l'outlook negativo, S&P scrive che "il piano economico del governo rischia di indebolire la performance di crescita dell'Italia", già di per se debole. Se la previsione di crescita del governo era dell'1,5% per il 2019, l'agenzia di rating la fissa all'1,1% sia per il 2018 e sia per il 2019. La colpa è anche del deficit eccessivo, che si attesterà al 2,7% (invece che al 2,4). Un simile andamento del deficit - avverte d'altra parte Standard&Poor's - rischia di soffocare la "ripresa del settore privato".

Questo piano "rappresenta un'inversione" rispetto al precedente consolidamento di bilancio e in parte torna indietro sulla precedente riforma delle pensioni". L'agenzia di rating è in allarme, dunque, anche per il debito che smetterà di ridursi anche perché le previsioni di crescita dell'economia - quelle del governo - sono "ottimistiche".

C'è paura anche per banche. Scrive S&P: "La politica economica e fiscale del governo ha eroso la fiducia degli investitori, come riflesso da un aumento del rendimento sul debito pubblico. Ciò a sua volta sta influenzando negativamente l'accesso delle banche al finanziamento del mercato dei capitali e, in misura minore, il loro coefficiente patrimoniale regolamentare".

Nel 1988,il primo rating emesso da Standard&Poor's nei confronti dell'Italia era colmo di fiducia, tanto che valevamo per l'agenzia di rating un AA+ che significava essere a un solo passo dall'eccellenza. Poi è stato via via un declino inarrestabile, prima di arrivare a un passo dal baratro.

Un anno fa S&P aveva innalzato il rating dal precedente livello di BBB- e aveva indicato come possibili fonti di nuove bocciature un forte rallentamento della crescita, un peggioramento della posizione esterna sull'estero (saldo di parte corrente negativo) o, infine, se fosse venuta meno la fase di miglioramento dei conti pubblici. La terza possibilità si è ora concretizzata in pieno.