Il “Green Village” Snam protagonista a Ecomondo con i business di Snamtec

Il "Green Village" Snam e Snamtec sono tra i protagonisti di Ecomondo, la fiera sull’innovazione tecnologica e lo sviluppo sostenibile al via oggi e in programma fino a venerdì a Rimini. Tra i approfonditi, mobilità sostenibile, biometano ed efficienza energetica.

Snam è tra i protagonisti di Ecomondo, la fiera sull’innovazione tecnologica e lo sviluppo sostenibile al via oggi e in programma fino a venerdì a Rimini. L’utility guidata dall’amministratore delegato Marco Alverà presenterà all’evento i suoi nuovi business legati alla transizione energetica e ricompresi nel programma Snamtec da 850 milioni di euro di investimenti previsto a piano al 2022: la mobilità sostenibile a gas naturale e rinnovabile, lo sviluppo del biometano e l’efficienza energetica rivolta a condomini e imprese.

Il “Green Village” Snam sarà composto da quattro isole dedicate rispettivamente a Snam4Mobility, l’operatore infrastrutturale italiano di riferimento per la mobilità a metano, impegnato nel potenziamento della rete nazionale di distribuzione, a Cubogas, l’azienda piemontese controllata da Snam4Mobility attiva in Italia e all’estero nella realizzazione di compressori e soluzioni per le stazioni di rifornimento, a TEP Energy Solution, specializzata in interventi di efficientamento energetico a beneficio di aziende e privati, e all’impegno di Snam nel biometano. In quest’ultimo settore è attiva anche IES Biogas, controllata di Snam e tra le principali aziende italiane nella realizzazione di impianti, anch’essa presente a Ecomondo.

In occasione della fiera, Snam presenterà anche il nuovo sito web di TEP Energy Solution, più facilmente consultabile e arricchito di nuovi contenuti informativi sulle soluzioni di efficienza energetica destinate ai cittadini e alle aziende.

A Ecomondo, nell’ambito degli Stati Generali della Green Economy, interverrà il presidente di Snam, Luca Dal Fabbro, in un panel dedicato al Green New Deal e alla sfida climatica con orizzonte 2030.