Il Gruppo CDP con il Polo SACE SIMEST rafforza SECO Spa in Asia

Il Gruppo CDP attraverso SIMEST ha acquisito il 49% della controllata hongkonghese di SECO Spa (Arezzo), per un importo pari a 3,5 milioni di euro.

L’investimento – avvenuto aderendo a un aumento di capitale - permetterà al gruppo toscano, già presente da diversi anni sul mercato asiatico, l’acquisizione della quota di controllo di Fannal Electronics Co. LTD una società cinese attiva nella produzione e commercializzazione di display touch screen. Il piano di sviluppo prevede l’incremento della capacità produttiva, l’ampliamento della gamma prodotti per la realizzazione di schermi di dimensione superiore (fino a 32”) e l’allargamento della presenza commerciale nei paesi APAC.

SECO è un Gruppo industriale italiano, che opera nel settore dell’informatica e dell’alta tecnologia nella miniaturizzazione del computer e dell’Internet of Things (IoT). Fondato nel 1979, impiega oggi più di 300 persone con un fatturato di oltre 54 milioni di euro, garantendo ai propri clienti un’offerta completa di prodotti e servizi con applicazioni diversificate in numerosi settori industriali tra cui trasporti, domotica, automazione industriale, vending machine, biomedicale, fitness e, appunto, IoT.