Il Gruppo Ebano acquisisce il controllo totale delle quote di Cef Publishing

Ebano spa acquisisce il controllo totale delle quote di Cef Publishing srl, diventandone proprietaria al 100%. La holding novarese, fondata e guidata dal presidente della Piccola Industria di Confindustria, Carlo Robiglio, ha rilevato le quote, pari al 25%, di proprietà dell’ingegner Guido Galimberti, socio e amministratore delegato che ha contribuito alla forte crescita di Cef. Contestualmente, Galimberti ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di amministratore delegato di Cef Publishing srl.

Sono i numeri a rappresentare la costante crescita del Gruppo che spazia dalle attività di editoria libraria e per la formazione professionale alla business intelligence: circa 18 milioni di fatturato nel 2018 ed una crescita negli ultimi sei anni dell’800%, otto società controllate, quindici partnership produttive, più di 250 dipendenti e collaboratori, una clientela media annuale che ormai supera le seimila unità per il solo business della formazione a distanza e un piano di crescita per linee interne ed esterne con investimenti nel solo 2018 di 700 mila euro.



“L’operazione -dichiara Carlo Robiglio- è in linea con l’orientamento da tempo impresso al business della formazione a distanza. Intendiamo integrare sempre di più sistemi e processi nella filiera della formazione innovativa, che da tempo rappresenta il core delle attività del nostro Gruppo. Desidero, a nome di Ebano, di Cef Publishing e di tutte le società del Gruppo, ringraziare di cuore l’amico Guido per l’enorme apporto di iniziative, idee, competenza e passione con cui ha guidato Cef Publishing in questi sette anni, favorendone una crescita importante e portandola ad essere un’azienda di successo. E’ proprio questo rapporto, improntato sulla massima fiducia, collaborazione e correttezza, che ha consentito di definire l’operazione nella assoluta serenità e condivisione tra le parti. Auguro a Guido Galimberti i massimi successi per le nuove sfide imprenditoriali che ha deciso di intraprendere”.



L'azienda è stata premiata da Deloitte a maggio a Milano nella sede di Borsa Italiana con il Premio “Deloitte Best Managed Companies” (Bmc): il riconoscimento rivolto alle aziende che si sono distinte per strategia, competenze, impegno verso le persone e performance realizzato da Deloitte in collaborazione con ALTIS Università Cattolica, Confindustria e Elite, il progetto del London Stock Exchange Group che supporta lo sviluppo e la crescita delle imprese ad alto potenziale.

Il Gruppo Ebano tramite Cef Publishing è anche in Elite, il programma internazionale nato in Borsa Italiana nel 2012 in collaborazione con Confindustria e dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido ed una chiara strategia di crescita ed è un'azienda fortemente impegnata nel sociale e nella sostenibilità. La politica aziendale del Gruppo Ebano, volta a perseguire alti standard in termini di sostenibilità e impatto sociale, ha permesso, attraverso la partecipata Cef Publishing, di ottenere la Certificazione b Corp®, rilasciata dalla B Corporation, l’ente non-profit americano.