Il Gruppo Fluidra acquisisce il 90% di Piscine Laghetto

Il Gruppo Fluidra annuncia l’acquisizione del 90% delle azioni di Agrisilos, azienda proprietaria del marchio Piscine Laghetto, dopo un anno di collaborazione fra le due società, basata principalmente sulla fornitura di pompe di filtrazione e filtri da parte del gruppo spagnolo , per le piscine dello storico marchio italiano. Il portafoglio Fluidra si arricchisce in questo modo di prodotti di alto design e alta qualità totalmente made in Italy.



Quest’ultima acquisizione in Italia segue una serie di altre acquisizioni nel mondo, recentemente effettuate dal gruppo Fluidra, il quale sempre più si conferma leader globale nella realizzazione di applicazioni per l’uso sostenibile dell’acqua al servizio del benessere e della salute delle persone per i settori della piscina e del wellness ad uso ricreativo, sportivo o terapeutico , sia residenziale che pubblico. Il gruppo spagnolo è quotato alle borse di Madrid e Barcellona e opera in 45 Paesi nel mondo con 160 filiali, succursali e stabilimenti produttiv i distribuiti in tutti e 5 i continenti. Con 4.300 dipendenti e 51.000 clienti fra imprese e istituzioni, il suo fatturato nel 2016 è cresciuto, fino ad arrivare a 713 milioni di euro .



Agrisilos, l’azienda cremonese proprietaria del marchio Piscine Laghetto, realizza principalmente piscine fuoriterra di alto valore concepite non solo per il divertimento, ma anche per l’arredo di terrazze, attici, logge e giardini. Attualmente conta circa 30 dipendenti e le sue vendite sono concentrate in Italia e Francia.



L’acquisizione da parte del Gruppo Fluidra garantisce, quindi, alla società lombarda un ulteriore slancio all’internazionalizzazione del brand Piscine Laghetto con la possibilità di vendere piscine esteticamente belle, di design e di facile installazione in tutto il mondo.



Fluidra, le cui mission principali sono l’innovazione e la connettività , sviluppate producendo componenti per piscine sostenibili, atti a migliorare l’uso per l’utente finale, beneficerà della notorietà del marchio Piscine Laghetto che da oltre 40 anni opera nel settore come leader nella produzione e vendita di piscine fuoriterra di alta qualità e design. Le sue realizzazioni: POP! Playa, Dolcevita, Classic, Blue Spring e Opera, sono ampliamente riconosciute dal grande pubblico .



Luigi Spedini, direttore generale e azionista, insieme alla famiglia, della società Agrilsilos, parlando dell’acquisizione da parte di Fluidra, si mostra molto soddisfatto dell’accordo che permetterà all’azienda da lui creata di ampliare fortemente il business delle piscine, in particolare nei Paesi dove Fluidra dispone di filiali dirette e stabilimenti produttivi.



Jean Pierre Pelliccia, direttore generale di Fluidra Commerciale Italia spa, la società che formalmente incorporerà Agrisilos, accoglie con entusiasmo l’azienda cremonese nel suo team, convinto che l’immagine e la notorietà di Piscine Laghetto garantiranno, grazie anche alla sinergia fra le due entità, una forte crescita del business in Italia.



Fabrizio Feole, Business Developement Manager per la piscina residenziale e il pool care di Fluidra Commerciale Italia, acquisirà il ruolo di Direttore Commerciale e Marketing per Piscine Laghetto. Il suo spirito innovativo, unito all’esperienza ventennale nel settore delle piscine, permetterà lo sviluppo redditizio delle vendite e la sempre maggiore riconoscibilità del brand anche all’estero.