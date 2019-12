La logistica a portata di mano: il Gruppo Gls cresce ed investe 20 milioni

Investimenti per 20 milioni di euro in Italia, in programma nei prossimi mesi 12 milioni solo a Napoli. Il Gruppo GLS cresce e investe nel Mezzogiorno. Dopo un brillante 2019 che lo ha visto registrare incrementi del 7% a livello globale e del 10% in Italia, con un picco del 20% nel Sud, la società si prepara a investire nel 2020 tra i 10 e i 12 milioni di euro a Napoli. Con Gls la logistica entra in città: è prevista per agosto 2020 l’apertura di una nuova sede di circa 8 mila mq e 1.500 mq di uffici. Nel corso del prossimo anno gli investimenti complessivi in Italia ammonteranno a 20 milioni di euro.

È quanto emerso nel corso di un evento nazionale di Gls, organizzato nella città di Napoli dove opera Temi spa, franchisee di Napoli guidato da Francesco Tavassi. Gls Italy spa è una società partecipata da Gls Holding BV, di proprietà delle Poste Inglesi-Royal Mail ed è uno dei principali player di mercato in Europa del settore del Corriere Espresso.

L’evento ha offerto anche l’occasione per presentare in Italia un nuovo mezzo aziendale (nella foto) che, attrezzato come ufficio mobile, potrà essere utilizzato nelle fiere e/o in caso di default di una struttura Gls. Si tratta di un veicolo a motore per le lunghe percorrenze, composto da una motrice alimentata da Gas Naturale Liquefatto -quindi alimentato con carburante alternativo ecologico- e un rimorchio allestito internamente, appunto, come un ufficio. Le dimensioni del mezzo sono di metri 16,5 x 2,5 e un’altezza di quattro metri.