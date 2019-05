Gruppo mashfrog: a Tripoli al via un progetto con Zallaf Lybia

Prosegue la crescita internazionale del Gruppo mashfrog che annuncia di aver avviato un nuovo progetto a Tripoli in Libia con una delle più importanti società petrolifere del paese la Zallaf Lybia, Exploration & Production of Oil & Gas.

La firma di questo contratto conferma il dinamismo del gruppo Mashfrog, anche nei paesi nei quali è apparentemente meno facile fare business, e la sua effettiva internazionalizzazione visto che il progetto è stato acquisito e sarà gestito, in varie località internazionali e non solo in Libia, dalla controllata Mashfrog DMCC con sede a Dubai ed un fatturato annuo di 2,5mln di dollari.

Quanto richiesto dalla Zallaf Lybia Exploration & Production Oil & Gas è un’implementazione del sistema gestione e di produzione, più dettagliatamente un Greenfield Implementation Project che coinvolgerà le tecnologie SAP S4 Hana e Successfactors (HR) ed avrà la durata di 44 settimane per concludersi nel marzo 2020. Lo scopo del progetto include attività di change management, di ottimizzazione dei processi, di quality asssurance e di consulenza tecnologica nell’ambito della digital transformation.

Il Gruppo informa poi di aver concluso altri due contratti internazionali per la realizzazione di due attività progettuali chiavi in mano in Polonia ed in Oman per un valore complessivo superiore ai due milioni di euro.

Mashfrog si presenta oggi come l’unico player del mercato italiano in grado di offrire un insieme di servizi professionali e di soluzioni tecnologiche per favorire il passaggio ed abilitare una compiuta strategia di business basata sull’omnicanalità. L’offerta di mashfrog copre ogni aspetto dei bisogni di omnicanalità dei clienti: dalla comunicazione all’integrazione con i sistemi di ecommerce, dalle soluzioni transazionali sul mobile all’integrazione di Salesforce.com, SAP, Infor-M3 e Magento. In almeno tre ambiti, poi, mashfrog dispone di soluzioni e tecnologie proprietarie che le permettono di pianificare l’espansione ed anche l’internazionalizzazione della propria offerta. Si tratta dell’ambito della blockchain, dell’intelligenza artificiale e del 3D e della realtà aumentata e virtuale.