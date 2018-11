Il maltempo nella manovra, Tria pronto a forzare la mano sul deficit

Il maltempo entra nella manovra. O meglio nella delicata trattativa tra Roma e Bruxelles. Oggi il ministro dell'Economia Giovanni Tria sarà alla riunione dei ministri delle Finanze Ue, primo round del match Italia-Europa sulla manvra gialloverde. E, dicono i rumors della vigilia, l'emergenza di questi giorni sarà oggetto del negoziato sul deficit.

Non che la cosa possa fare piacere all'Ue visto il clima già teso. Ma secondo le indiscrezioni raccolte dal Messaggero, questa mattina Tria inserirà nelle carte da portare a Bruxelles proprio quegli interventi in deroga agli attuali saldi di bilancio. Non è un caso che ieri il governo, per bocca del ministro per gli Affari Regionali, Erica Stefani, abbia annunciato lo stanziamento di 4,3 miliardi per l'emergenza. Proprio nell'attuale manovra.