Il mercato ora promuove Banco Bpm. Pioggia di report positivi. Boom in Borsa

Banco Bpm rassicura il mercato con i risultati del primo trimestre 2017 e il titolo chiude in Borsa in forte rialzo del 6,2% a 2,79 euro. L'azione era passata dai 2,93 euro del 5 maggio ai 2,61 euro di ieri (-10,9%) proprio in vista dei conti a causa dei timori legati alla qualita' dell'attivo: le paure degli investitori sono venute meno dopo la buona trimestrale. Sin da stamane il titolo era sugli scudi a Piazza Affari per poi rallentare di misura in chiusura. Mediobanca ricorda che il consensus degli analisti era per un utile di 55 milioni nel trimestre mentre la banca ne ha annunciati 117.

Secondo Intermonte i risultati di Banco Bpm sono ben sopra le attese grazie ad un margine d'interesse in ripresa (in forte ripresa includendo l'effetto del Tltro) e alle commissioni che sono in crescita di oltre il 16%, oltre appunto al risultato netto superiore al consensus. Gli analisti, che ribadiscono il consiglio outperform sul titolo, quindi hanno alzato le stime degli utili per azione del 10% medio per il 2018-19, del 17% per quest'anno, per una maggiore crescita delle top line e una riduzione dei costi operativi.

Per Equita Sim invece i risultati dell'istituto sono in realta' in linea con le attese, e l'apparente sorpresa sull'utile netto e' legata all'effetto del badwill da fusione (+34 milioni), "posta contabile non cash allocata a varie voci che pero' genera capitale".

La banca d'affari lima tra l'altro del 5% le stime sul prezzo obiettivo (da 4,2 a 4 euro). Banca Imi conferma sul titolo la raccomandazione buy e il prezzo obiettivo a 3,8 euro dopo i dati del primo trimestre 2017 che hanno evidenziato un utile superiore alle attese del consenso. Il Net Interest Income, proseguono gli analisti, "e' andato meglio delle stime" segnando "un impressionante" incremento rispetto al trimestre precedente. Il reddito da commissioni e' stato "forte" e i costi operativi sono andati meglio delle aspettative, conclude la casa d'affari, sottolineano comunque che il Cet1 ratio e' stato piu' debole delle attese.

Anche Citigroup resta positiva su Banco Bpm (buy, prezzo obiettivo a 3,4 euro). In un report dal titolo "La Bella e la Bestia" gli esperti sottolineano come dai conti siano emersi aspetti positivi (il momentum commerciale e i progressi sulla redditivita' operativa) e negativi (capitale in calo e alto costo del rischio). Secondo Deutsche Bank (rating buy, prezzo obiettivo a 3,4 euro) i conti del primo trimestre "confermano la visione positiva sul titolo", con ricavi "forti" e migliori delle attese.