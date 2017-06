Il premier Gentiloni inaugura la nuova stazione Napoli Afragola di FS Italiane

Napoli Afragola, nuova stazione di FS Italiane, inaugurata alla presenza del premier Gentiloni

Inaugurata la nuova stazione di Napoli Afragola. Al taglio simbolico del nastro il presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio, il Presidente e Amministratore Delegato FS, Gioia Ghezzi e Renato Mazzoncini, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e il Sindaco di Afragola, Domenico Tuccillo. “Oggi venendo in treno riflettevo su Afragola, di quanti simboli di fatto può richiamare una stazione come questa al giorno d'oggi. - Così l'AD Fs, Mazzoncini, parlando dal palco - Certamente è un importante nodo della rete alta velocità italiana ed europea. Tutta l'Europa da nord a sud, fino alla Sicilia passando per quella che noi abbiamo chiamato la 'porta del sud'. Avanzeremo velocemente e con grande determinazione al Sud, abbiamo grandi progetti. Afragola è un avamposto, una frontiera ferroviaria al sud, è anche un avamposto sociale che serve a unire il territorio, è una stazione fatta apposta per evitare che il territorio senta la divisione. Ed è anche il simbolo della ripartenza degli investimenti al sud che vanno avanti in maniera decisa".

La nuova stazione, disegnata da Zaha Hadid, accoglierà ogni giorno 18 coppie di treni alta velocità, che, da domenica 11 giugno, collegheranno il nuovo scalo con tutte le principali città della dorsale Torino-Salerno, oltre che Venezia e Reggio Calabria. Trentadue treni su trentasei si fermeranno in entrambe le stazioni (Napoli Centrale e Napoli Afragola). Afragola avrà a disposizione anche 1.400 posti auto, di cui 500 già attivi dall'11 giugno. L'attivazione della seconda fase è prevista nel 2022. Il corpo centrale della stazione è lungo 400 metri e scavalca i binari come un grande ponte, sviluppandosi su una superficie di 30mila metri quadrati su 4 livelli. L'investimento economico per l'appalto relativo a questa prima fase è di 60 milioni di euro. Da Afragola ci vorranno solo 55 minuti per raggiungere Roma Termini, mentre resteranno invariati i tempi di viaggio tra la stazione Centrale e la Capitale (1h 10’). Il nuovo scalo diventerà, con l’attivazione della seconda fase, il nodo di interscambio tra l’Alta Velocità Torino - Salerno, la nuova linea Napoli - Bari, la Circumvesuviana e i treni regionali da e per Caserta, Benevento e Napoli Nord, a tutto vantaggio dell’intermodalità. A regime, l’hub servirà un bacino urbano di circa 3 milioni di abitanti.

La stazione è un punto strategico del sistema di trasporti regionale e nazionale e una splendida opera da ammirare nella sua bellezza architettonica, oltre che una decisiva occasione per ridisegnare e riqualificare il territorio circostante. Il progetto di Zaha Hadid per la nuova stazione Napoli Afragola risponde infatti alle esigenze ingegneristiche e architettoniche di FS Italiane, offrendo un’interpretazione totalmente innovativa: creare un’opera infrastrutturale che potesse essere elemento catalizzatore e segno rappresentativo della riqualificazione di un territorio fortemente urbanizzato, come quello a Nord di Napoli. Con Napoli Afragola le Ferrovie dello Stato Italiane si confermano come principali promotori in Italia dell’architettura moderna di qualità. La progettazione di Napoli Afragola è stata sviluppata a seguito del Concorso internazionale bandito nel 2003, con il quale il Gruppo FS Italiane ha rilanciato, dopo oltre 50 anni, la grande architettura in ambito ferroviario, considerata da sempre parte fondamentale della struttura delle città e che ha portato alla costruzione di stazioni innovative come Torino Porta Susa, Roma Tiburtina, Bologna Centrale AV e Reggio Emilia AV Mediopadana.