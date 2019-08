Il “purpose” sociale delle aziende e l’esempio di Snam

Le 181 aziende americane della Business Roundtable – da JP Morgan a Walmart, da Amazon a Pepsi – hanno pubblicato un documento nel quale affermano per la prima volta lo scopo sociale dell’impresa. Esempio virtuoso in tal senso è quello di Snam che, con la sua Fondazione, opera per lo sviluppo di territori e comunità e la salvaguardia dell’ambiente.

La presa di posizione ha fatto notizia poiché rappresenta una svolta rispetto al mantra anglosassone del profitto come principale obiettivo dell’attività di impresa. Il settimanale britannico “The Economist" ha dedicato al tema anche la sua ultima copertina. In Europa e in Italia, però, in molti casi se ne parla (e si agisce) già da tempo. Un esempio è quello di Snam, società europea di infrastrutture del gas, che – a proposito di “comunità” – due anni fa ha dato vita a una fondazione con l’obiettivo di realizzare iniziative di sviluppo sociale nei territori.

“Il mestiere dell’azienda”, ha scritto più di un anno fa l’AD Alverà – già intervenuto circa i temi della fairness, dell’impresa sociale e dell’etica in azienda nel corso di un TED Talk che ha raggiunto quasi 2 milioni di visualizzazioni – nella prefazione del libro “Purpose” di Joey Reiman, “deve cambiare radicalmente: da entità impegnata a decidere e realizzare iniziative nell’interesse dei propri azionisti deve diventare un’entità che crea connessioni tra azionisti, lavoratori, fornitori e territori, per capire e rispondere alle necessità di tutti gli stakeholder”. E creare valore per tutti gli stakeholder, ha aggiunto Alverà in un post pubblicato su Linkedin, “è il nostro impegno quotidiano in Snam”.

Fondazione Snam per le comunità

La Fondazione Snam ha avviato a oggi a diversi progetti per le comunità, dalla concessione in comodato d’uso gratuito di terreni di Snam a imprese agricole sociali (progetto Tesori) a una iniziativa di sviluppo per il quartiere Corvetto di Milano insieme a Fondazione Cariplo (Corvetto AdottaMi), fino alla giornata del volontariato che lo scorso anno ha visto impegnati 300 dipendenti di Snam in varie onlus in tutto il Paese e che sarà riproposta nel prossimo mese di ottobre.

Snam per l’ambiente

L’ambiente è un’altra delle priorità dell’azienda, considerato anche il settore di attività nel quale opera. Ad esempio, nel solo 2018, l’azienda ha effettuato ripristini ambientali lungo la sua rete per circa 227 kilometri. La società, inoltre, collabora con le soprintendenze per valorizzare il patrimonio archeologico che spesso viene riportato alla luce durante i lavori di scavo per i gasdotti.

Nell’ultimo piano industriale, inoltre, Snam si è data l’obiettivo di ridurre del 25% le emissioni di metano al 2025. In più, è stato avviato il progetto Snamtec con 850 milioni di euro di investimenti in innovazione e business per la transizione energetica, dalla mobilità sostenibile ai gas rinnovabili (biometano e idrogeno) fino all’efficienza energetica.

Snam per le persone

Per quanto riguarda le iniziative per le persone, Snam ha creato una corporate university (Snam Institute) per fornire formazione tecnica e manageriale ai lavoratori (100 mila ore solo nell’ultimo anno) e avviato un progetto di “smart working” per consentire ai dipendenti di conciliare meglio esigenze di vita e di lavoro. E’ stato anche lanciato il progetto “Snam4Safety” per rafforzare la cultura della sicurezza sul lavoro: nel 2018 gli infortuni sono diminuiti del 36% rispetto all’anno precedente.

Sul fronte fornitori, Snam ha varato una policy di social supply chain per integrare le imprese sociali nella propria catena di fornitura. Una catena che pone l’etica in cima ai propri valori, come dimostrano le oltre 2.000 verifiche reputazionali effettuate nel corso del 2018.

L’attenzione di Snam ai fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) ha portato l’azienda ad avviare, tra le prime in Europa, un comitato del Consiglio di Amministrazione dedicato esclusivamente a questi temi. “Sono decisivi”, ha spiegato il presidente di Snam Luca Dal Fabbro, “per una creazione di valore sostenibile nel lungo termine”.