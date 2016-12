Il Qatar molla Siena e guarda all'aumento UniCredit. Rumors

Le prospettive di UniCredit sono decisamente migliori. Come la stazza e la percezione de mercato. Deve aver pensato questo il fondo sovrano del Qatar che, dopo aver mollato il Montepaschi non rispondendo all'appello degli advisor Mediobanca e Jp Morgan per la ricapitalizzazione da 5 miliardi, pare abbia invece aperto il dossier UniCredit. Secondo le indiscrezioni, infatti, il mega-consorzio di garanzia per l'aumento di capitale monstre da 13 miliardi (il più grande mai lanciato in Italia), formato da Bank of America Merrill Lynch, Jp Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Ubs, Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs e Hsbc, sarebbe già al lavoro e una delle aree a cui si guarderebbe per attrarre nuovi investitori sarebbe proprio quella del Golfo Persico. Investitori che hanno già foraggiato con i loro petrodollari i grandi istituti europei. Qia, la Qatar investment authority ovvero il braccio finanziario di Doha gestito direttamente dalla famiglia reale Al Thani, è già presente in particolare in Barclays, nel Credit Suisse e in Deutsche Bank, la prima banca tedesca finita nel mirino dei mercati in autunno e che potrebbe vedere crescere il fondo sovrano emiratino nel proprio capitale dov'è già primo socio.