Il reddito di cittadinanza va speso o il mese dopo ci sarà un taglio del 10%

Reddito di cittadinanza: va speso o taglio del 10%, monitorare le spese con la carta Rcd

Il reddito di cittadinanza "e' ordinariamente fruito il mese successivo a quello di erogazione". In caso contrario si rischiano "penalizzazioni in termini di riduzioni del beneficio, nei limiti del 10 per cento del beneficio medesimo, nella mensilita' successiva a quella in cui il beneficio non sia stato interamente speso". Lo si legge nella bozza piu' aggiornata del decreto su reddito e pensioni. E' previsto che, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del dl, il Ministero del lavoro stabilisca le modalita' di un apposito monitoraggio delle spese con la "Carta Rcd".

Reddito di Cittadinanza: Di Battista vs Boschi, morte politica radicalchic

"Dice Di Maio che col reddito di cittadinanza da oggi cambia lo Stato Sociale. La colonna sonora infatti diventa 'Una vita in vacanza'". L'ironia, su Twitter, di Maria Elena Boschi, scatena la replica di Alessandro Di Battista, via Facebook. "L'atteggiamento radicalchic rappresenta la loro morte politica. Partecipano alle cene da 6.000 euro a tavolo e scrivono queste stupidaggini trattando le persone che vivono in poverta' come semplici fancazzisti", sbotta l'ex deputato M5s. "Gli italiani ormai - aggiunge - li odiano e neppure se ne rendono conto. Continuano imperterriti nella strada dell'arroganza. Si guardano l'ombelico, al massimo - rincara - lo sguardo lo rivolgono solo verso l'ultima borsa di Hermes acquistata 'per far girare l'economia' e appesa nell'armadio in mezzo alla naftalina. Ma la verita' e' che sotto naftalina ormai ci sono loro". "Conserviamoli per i posteri. Affinche' i futuri uomini politici sappiano come non diventare mai", conclude.