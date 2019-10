Ubi Banca come Mediobanca. Il salotto del Nord è al capolinea

A leggere i titoli dei giornali l’Italia sembrerebbe un paese sempre invecchiato male, tenacemente attaccato al ricordo di un mondo che non c’è più e incapace di convivere col mondo presente. Eppure se si guarda alle vere stanze del potere, che non sono i salotti televisivi ma quelli delle grandi banche e società finanziarie che muovono l’economia italiana, i segni del tempo che passa sono evidenti.





Il primo gennaio 2000 era ancora vivo Enrico Cuccia (sarebbe morto il 23 giugno di quell’anno), nume tutelare della finanza “laica”, e per molti versi lo era ancora la concezione di Mediobanca come salotto buono in cui le azioni si pesavano più che contarsi, in cui le relazioni tra “grandi famiglie” del capitalismo italiano contavano più dei bilanci e degli indici di redditività.

Un tempo ormai lontano e che presto potrebbe essere completamente dimenticato se come sembra il patron di Essilor-Luxottica, Leonardo Del Vecchio, da poco salito a quasi il 7% del capitale, salirà ancora al 10% e poi forse, con la benedizione della Bce, al 20%. Per farci cosa? Ad esempio per provare a modificare lo statuto eliminando la clausola che prevede che l’amministratore delegato debba essere scelto solo tra i dirigenti interni.

Una proposta che non dispiacerebbe, pare, a Jean-Pierre Mustier, numero uno di Unicredit, primo socio di Mediobanca con circa l’8,85% del capitale e che potrebbe rappresentare un modo elegante per preparare un “benservito” ad Alberto Nagel. Anche se non è detto che finisca così, visto che Nagel in questi anni è sempre riuscito a batter gli obiettivi e a rendere più di qualsiasi altra banca italiana.





Dall’altra parte della barricata a inizio secolo contrapposto al “laico” Cuccia c’era un avvocato cattolico bresciano, Giovanni Bazoli (classe 1932), che era riuscito a salvare ciò che restava del Banco Ambrosiano fondendolo prima con la Banca Cattolica del Veneto (da sempre vicina alla diocesi vicentina) e poi con Cariplo (la più grande cassa di risparmio al mondo, a sua volta vicina diocesi milanese) per dar vita a quella che, con l’acquisizione della Comit e infine di Sanpaolo Imi sarebbe divantata l’attuale Intesa Sanpaolo.

Se di Intesa Sanpaolo Bazoli è stato presidente del Consiglio di sorveglianza fino al 2016, essendone tuttora presidente emerito, nella “sua” Brescia era ancora presidente di quell’Associazione Banca lombarda e piemontese che assieme agli Amici di Ubi (associazione guidata da Emilio Zanetti) aveva dato vita al bergamasco “Patto dei Mille”. Quest’ultimo assieme al bresciano “Sindacato azionisti di Ubi”, al cui interno i Bazoli sono presenti in veste di azionisti, sino all’altro ieri è spettata la guida e la nomina delle cariche sociali e del top management di Ubi Banca.

Quarto gruppo bancario italiano, quello guidato ad Victor Massiah era nato nel 2007 dalla fusione della bresciana Banca Lombarda e Piemontese con la bergamasca Bpu - Banche Popolari Unite (a sua volta risultante dal “matrimonio” tra Popolare di Bergamo-Credito Varesino e Banca popolare commercio e industria). Il patto, cui faceva capo il 7,7% del capitale di Ubi Banca, si è però disciolto lo scorso 17 settembre scorso quando “alcuni aderenti” del Patto dei Mille hanno esercitato diritto di recesso. Recesso esercitato anche, dal Sindacato azionisti di Ubi Banca (che vincolava il 12,54% del capitale della banca), dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia e dalla famiglia Beretta.

Gli “scissionisti”, ossia le famiglie bergamasche Bombassei (Brembo), Bosatelli (Gewiss), col 2,62%, Pilenga (Fonderie Pilenga), Radici (Radici Group), con l’1,04%, e Andreoletti (Cospa), con l’1,01%, hanno costituito un nuovo patto sui propri titoli Ubi Banca, il Car (Comitato azionisti di riferimento), cui hanno aderito anche Fondazione Banca del Monte di Lombardia (4,95% di Ubi Banca) e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (6%) e a cui anche i Beretta (0,79%) hanno già fatto sapere di voler aderire. In tutto, il Car ha al momento il 16,7% di Ubi Banca, coi Beretta salirà attorno al 17,5%.

Giovanni Bazoli viene così messo in minoranza con gli altri “bresciani” del Sindacato di Ubi, tra cui i Niboli (Raffmetal), i Camadini, Folonari, gli Gnutti, i Lucchini, i Minelli, i Moccagatta-Soncini, gli Strazzera (Serfis), i Rampinelli, oltre a Helen de Prittwitz Zaleski, Cattolica Assicurazioni e Istituto Atesino. Facendo due conti, infatti, dovrebbe essere rimasto loro in mano meno del 7% di capitale dell’istituto: troppo poco per pensare di opporsi ad un futuro “ribaltone”, salvo investimenti davvero importanti. Ogni 1% di Ubi Banca vale in borsa poco meno di 30 milioni di euro, per colmare la distanza coi bergamaschi servirebbero 300 milioni di euro: ormai anche in Italia le azioni si contano e, soprattutto, si pagano.