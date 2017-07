Il sindaco di Paderno Dugnano consegna il primo "Rating di condominio"

Oggi, alla presenza del Sindaco Dott. Marco Alparone, presso il Condominio “EcoResidenza Borgogna” in Via Sant’Ambrogio, angolo Via San Carlo, viene posata la prima targa di certificazione e classificazione “Condominio Sette Stelle” ottenuta da un Condominio nel Comune di Paderno Dugnano. Il Condominio, realizzato dall’impresa Edilman Srl di Cusano Milanino, è stato classificato 6 stelle sul massimo di 7 previsto nel nuovo Sistema di Rating promosso dalla società Seven Stars Srl di Milano e messo a punto dal Dipartimento ABC del Politecnico di Milano. La classificazione identifica la qualità abitativa complessiva del Condominio sulla base di 64 indicatori di tipo ambientale, economico e sociale.

LA QUALITA' DELLA VITA

La presenza del Sindaco, al di là dell’apprezzamento verso l’innovazione costituita dall'iniziativa, dimostra anche la sensibilità e l’attenzione posta dall’Amministrazione nei confronti della qualità della vita nel proprio territorio. Qualità che inizia proprio con i condomini e con la vivibilità al loro interno. “La posa di questa prima targa segna un capitolo nuovo nell’abitare a Paderno Dugnano” sottolinea Giancarlo Savi, amministratore di Seven Stars Srl ed ideatore del nuovo progetto di classificazione, ispirato in parte al settore alberghiero.

IL NUOVO RATING DEI CONDOMINI

”La crescita e l’affermazione di un nuovo concetto di qualità abitativa allargata e di spirito di convivenza nel Condominio può essere alla base di un grande miglioramento della qualità della vita delle persone che ne fanno parte che possono ritrovare in un maggior senso di comunità elementi importanti per il soddisfacimento di bisogni che individualmente non potrebbero ottenere. Tutto questo penso rappresenti la grande novità introdotta nel nostro nuovo rating dei Condomini che supera la semplice qualità energetica e strutturale dell’immobile con un concetto più ampio di benessere e di comfort abitativo che, grazie poi alle stelle attribuite, si può tradurre anche in una maggiore valorizzazione dell’immobile” conclude Giancarlo Savi.

L'IMPEGNO DI EDILMAN SRL

“La nostra impresa ha da sempre posto massima attenzione alla qualità ed alla vivibilità del prodotto residenziale - afferma Alessandro Manzatto, titolare della Edilman Srl, – ed aver ritrovato questo approccio presente nel sistema di Rating del Politecnico ci ha fatto da subito apprezzare la sua applicazione, che abbiamo voluto immediatamente utilizzare sul Condominio Borgogna così come su tutte le altre nostre realizzazioni che abbiamo in corso, permettendoci di innalzare ulteriormente ed attestare il benessere abitativo che i nostri Condomini possono offrire”.

PERCHE' LA CERTIFICAZIONE DEI CONDOMINI

Con il progetto «Condominio Sette Stelle» nasce una nuova figura professionale: architetti, ingegneri, geometri e periti si presentano con una nuova opportunità sul mercato immobiliare.

In un mercato immobiliare sempre più attento alle scelte di qualità e ai sempre più articolati e diversi bisogni delle persone, il Sistema «Condominio Sette Stelle» a fianco dei tradizionali criteri di valutazione (posizione, stato di conservazione, servizi di prossimità, classe energetica, ecc.) ne ha previsti molti altri riferiti espressamente alla realtà condominiale.

Parliamo di requisiti sia di natura obbligatoria, come le certificazioni ed il rispetto delle norme sugli edifici, sia di natura volontaria che si basano sul concetto di qualità abitativa di un Condominio. Un concetto di qualità che sia, naturalmente, oggettivo ed universalmente riconoscibile.

Quali sono questi criteri che identificano la qualità di un condominio? Per esempio:

la gestione amministrativa

I’efficienza delle forniture

il comportamento dei condomini che vi abitano

le dotazioni di prodotti e servizi di varia natura

la sicurezza antincendio

la sicurezza delle persone e delle cose

l’assistenza alle persone ed ai bambini

… e molti altri ancora.