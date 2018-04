Il sistema “WELFARE MODA” raddoppia: a PREVIMODA si aggiunge SANIMODA

Il sistema “WELFARE MODA” raddoppia: a PREVIMODA si aggiunge il fondo SANIMODA

Il Welfare integrativo per i dipendenti del settore Moda si amplia e si struttura con l’avvio di SANIMODA, ad affiancare il consolidato fondo pensionistico complementare PREVIMODA. Nato nel luglio 2017, il fondo sanitario integrativo SANIMODA ha inaugurato lo scorso 1° aprile la copertura assicurativa a favore dei lavoratori iscritti. Si rafforza così il Sistema WELFARE MODA, un progetto costruito nel tempo, fin dalla costituzione nel 1997 di Previmoda, e cresciuto con l’introduzione di una polizza assicurativa vita ed invalidità per i lavoratori ad esso iscritti, che coinvolge aziende e lavoratori dei settori industriali del Sistema Moda.

Il sistema “WELFARE MODA” raddoppia: a PREVIMODA si aggiunge il fondo SANIMODA. Le sinergie

L’istituzione di SANIMODA è il risultato dell’intenso lavoro delle parti sociali, che in pochissimi mesi ha realizzato quanto stipulato nelle ultime tornate di rinnovi contrattuali dei CCNL del settore. A dimostrazione di quanto le sinergie, la condivisione di intenti e di un metodo organizzativo tra le differenti associazioni datoriali e sindacali possano dare risultati significativi a beneficio di tutte le parti coinvolte. A pochi mesi dalla sua nascita, SANIMODA è una realtà strutturata con sede, staff, direzione, che opera con partner di gestione specialisti del settore. Il Fondo è in fase di “start up”: è attualmente obbligatoria l’iscrizione per le aziende del settore Tessile Abbigliamento e Occhiali, mentre è prevista la decorrenza delle contribuzioni di altri cinque distinti CCNL, con scadenze contrattuali scaglionate nel corso del 2019.

In occasione dell’inaugurazione della nuova sede di PREVIMODA e di SANIMODA, festeggiamo la sinergia del Sistema Welfare Moda, che con i suoi attori lavora per l’assistenza sanitaria e la previdenza complementare. Una cooperazione attiva sul piano della comunicazione, della logistica e di tutte le attività che consentiranno una reciproca crescita, per garantire sempre migliori servizi per gli aderenti e per le imprese. Le compagnie assicurative selezionate da SANIMODA per la gestione del suo corposo Piano sanitario sono UNISALUTE in coassicurazione con GENERALI ITALIA, che gestiranno le prestazioni previste per i lavoratori e per il loro nucleo familiare.UniSalute, la compagnia del Gruppo Unipol specializzata in assistenza sanitaria con oltre 7 milioni di clienti gestiti e Generali Italia, con 10 milioni di clienti compagnia leader di mercato con la più completa offerta assicurativa in Italia, già presenti nel settore moda, mettono a disposizione del Fondo tutta la loro solidità ed esperienza nel settore offrendo il massimo nella tutela della salute agli iscritti e ai loro familiari.

Le coperture offerte ai lavoratori del settore prevedono ad esempio il pagamento delle spese per: ricoveri, visite, esami di alta diagnostica e alta specializzazione, cure dentistiche, check-up di prevenzione, fisioterapia, servizi di assistenza per le malattie croniche, per le quali UniSalute ha sviluppato un modello di gestione altamente innovativo. Particolare attenzione è dedicata alle necessità di cura delle future mamme e di tutta la famiglia, con check-up di prevenzione per i figli minori, apparecchi odontoiatrici, un servizio di prevenzione dell’obesità infantile con un modello di gestione unico sul mercato. Ma ancora indennizzi per le spese sostenute per figli disabili e i genitori ricoverati in Residenze sanitarie per anziani, cure termali e sostegni alle famiglie in caso di figli autistici, affetti da malattie genetiche o disabili. La fiducia e la condivisione di tutti i partner coinvolti hanno permesso di dare vita a un’offerta di welfare integrato dove ognuno ha messo in campo tutte le proprie risorse e il rispettivo kow-how per generare un vero “valore condiviso” per le aziende, per i lavoratori e per tutta la società e costituiscono la base di un percorso di partnership continuativo anche per il futuro.

Il Fondo SanimodaSanimoda è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’industria della Moda. Sanimoda nasce dall’accordo sottoscritto in data 28 luglio 2017 tra le organizzazioni di categoria delle imprese e dei lavoratori. Ha natura paritetica, ovvero composta in parti uguali da rappresentati di lavoratori e delle aziende, ed è contraddistinto dall’essere senza scopo di lucro: ogni iscritto è socio e sostiene la corretta gestione del Fondo. L’obiettivo del Fondo è quello di supportare i bisogni e le necessità dei lavoratori, fornendo prestazioni di assistenza sanitaria integrative a quelle del Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Da gennaio 2018 l’iscrizione dei lavoratori a Sanimoda è obbligatoria e automatica, pagata con un contributo mensile a carico dell’azienda. Possono registrarsi al fondo le aziende che applicano i CCNL Tessile abbigliamento industria e CCNL Anfao – Occhialeria. Verranno resi noti prossimamente gli ulteriori CCNL per i quali la contribuzione sarà dovuta.

Il sistema “WELFARE MODA” raddoppia: a PREVIMODA si aggiunge il fondo SANIMODA. UniSalute

Unisalute è la prima assicurazione sanitaria in Italia per numero di clienti gestiti. Si prende cura ogni giorno della salute di 7 milioni di persone provenienti dalle più grandi aziende italiane, dai Fondi sanitari di categoria e dalle Casse professionali. E' l'unica compagnia in Italia che si dedica da più di vent'anni esclusivamente alla protezione della salute, offrendo piani sanitari personalizzati e integrati con un'ampia gamma di servizi per rispondere nel modo più efficace ai diversi bisogni di protezione delle aziende di ogni dimensione e tipo. Unisalute garantisce ai propri assistiti l'accesso in tempi rapidi alle migliori strutture sanitarie in Italia e all'estero tra cui ospedali, case di cura, poliambulatori, centri diagnostici e fisioterapici, studi odontoiatrici e di psicoterapia, operatori socio assistenziali anche a domicilio e veterinari. Unisalute monitora costantemente la qualità delle migliaia di strutture appartenenti al proprio network: 9 clienti su 10 consigliano la struttura in cui hanno effettuato le cure. Nel 2016 Unisalute ha fondato SiSalute, divisione di Unisalute Servizi, per la gestione e la commercializzazione di servizi sanitari non assicurativi, per rispondere alle nuove esigenze di welfare aziendale e per offrire nuovi strumenti di protezione della salute accessibili anche ai singoli individui. A conferma degli elevati standard nella gestione dei servizi per clienti e partner, Unisalute ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2015. Fondata dal Gruppo Unipol nel 1995, Unisalute è l'operatore di riferimento nel mercato della sanità integrativa italiana.

Il sistema “WELFARE MODA” raddoppia: a PREVIMODA si aggiunge il fondo SANIMODA. Generali Italia

Generali Italia, compagnia assicurativa del Gruppo Generali, è leader di mercato con la rete distributiva più capillare e diversificata presente sul territorio. La compagnia si prende cura da sempre delle persone, delle famiglie e delle imprese italiane di cui è un punto di riferimento. Ai 10 milioni di clienti, offre soluzioni assicurative vita, danni e previdenza, personalizzate in base ai loro bisogni. Con una raccolta premi complessiva nel 2017 di 22,8 miliardi di euro Generali Italia è l’Assicurazione con la più completa offerta in Italia. A Generali Italia fanno capo Alleanza Assicurazioni, Das, Genagricola, Genertel e Genertellife, Generali Welion.