Il titolo Tesla affonda a Wall Street. Effetto della causa della Sec a Musk

Come previsto quotazioni di Tesla in caduta dopo che la Sec ha intentato una causa per frodecontro il Ceo di Tesla, Elon Musk. La denuncia, presentata presso il tribunale federale nel distretto meridionale di New York, afferma che Musk avrebbe truffato gli investitori quando ha diffuso a mercati aperti un tweet circa l'intenzione di ritirare il titolo dal mercatograzie a finanziamenti garantiti. In apertura di contrattazioni iltitolo di Tesla ha perso 38 dollari (-12%) a 269,62 dollari, toccandoil minimo da 2 settimane.