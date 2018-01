Iliad Italia, Benedetto Levi nuovo amministratore delegato

Benedetto Levi entra nel gruppo Iliad come Amministratore Delegato di Iliad Italia S.p.A., la controllata del gruppo francese Iliad che opera in Italia nel campo della telefonia mobile.



Con sede a Milano, Benedetto Levi avrà la responsabilità di sviluppare l’operatore di telefonia mobile di cui è previsto il lancio prossimo in Italia.



29 anni, torinese, Benedetto Levi ha vissuto a Londra e Parigi, dove ha fondato una start-up specializzata nella vendita di accessori per smartphone. Nel 2015 entra come Country Manager Italia nella start-up Captain Train, poi acquisita dal gruppo indipendente Trainline, leader mondiale della vendita on-line di biglietti ferroviari, di cui Benedetto Levi ha gestito l'ingresso e lo sviluppo in Italia.



Benedetto Levi è laureato in Ingegneria logistica e della produzione al Politecnico di Torino e ha conseguito un master in Management alla Scuola Superiore di Commercio di Parigi (ESCP Europe).